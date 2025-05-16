Экономия топлива в пробках: что советуют эксперты

Автомобильная пробка / © Getty Images

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Современные автомобили часто имеют систему Start-Stop, которая выключает двигатель на остановках, уменьшая расход топлива до 15%. Более старые модели не имеют этой функции, однако водитель может имитировать ее работу вручную.

Об этом пишет "Автопилот".

Когда вы оказались в пробке и понимаете, что придется выключить двигатель во время долгой остановки, вы можете это сделать, чтобы не тратить впустую топливо. Однако здесь следует запомнить: отключение двигателя следует применять тогда, когда пауза длится более двух минут.

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Частые запуски двигателя вручную могут вредить обычному авто, поскольку они не имеют усиленного стартера и аккумулятора, как в системе Start-Stop. Особенно это опасно для авто с пробегом: их двигатели часто нуждаются в подгазовке, что увеличивает расход топлива и износ деталей.

Еще одна причина перерасхода топлива — лишнее нажатие на газ при запуске двигателя. Современные моторы не нуждаются в этом, а такие действия только увеличивают издержки и износ. То же самое с резкими стартами в пробках — спешка лишь вредит экономии топлива.

Рациональное вождение в городе не только экономит топливо, но и уменьшает износ стартера, аккумулятора и двигателя.

Эксперты советуют не глушить мотор слишком часто, избегать резких стартов и подгазовок, позволяя авто работать в спокойном режиме. Таким образом можно достичь эффекта, подобного системе Start-Stop, без риска для техники.

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