Эксперт назвал признак поломки, после которой нужно немедленно остановиться: это спасет двигатель в авто

Водителям следует обращать внимание на цвет дыма из выхлопной трубы, ведь это может свидетельствовать о серьезных проблемах с двигателем. Игнорирование таких признаков может привести к дорогостоящему ремонту, который стоит тысячи фунтов.

Об этом пишет Mirror.

Белый дым — признак неисправной прокладки

По словам Мэтта Боша, специалиста по выхлопным системам, густой белый дым, особенно в теплую погоду, может указывать на то, что двигатель сжигает охлаждающую жидкость. Это часто является следствием повреждения прокладки головки блока цилиндров — важного элемента, герметизирующего камеры сгорания.

Поврежденная прокладка может привести к перегреву двигателя, снижению мощности и даже его полной поломке. Бош отмечает, что в таком случае безопаснее всего — немедленно остановиться и вызвать эвакуатор. Он также отмечает, что белый дым редко бывает единственным признаком: стоит также обратить внимание на перегретый двигатель, молочный цвет проворного масла или внезапное падение мощности.

Не ищите временных решений

Хотя на рынке есть герметики, которые могут временно устранить проблему, Бош предостерегает от их использования. По его словам, это лишь отсрочит неизбежный ремонт, часто становится еще дороже. Единственным надежным решением проблемы является замена прокладки, стоимость которой может превышать 700 фунтов стерлингов.

Другие цвета дыма и предупреждение

Кроме белого дыма, важно обращать внимание и на другие его оттенки:

Синий дым может свидетельствовать о сжигании масла через изношенные поршневые кольца или уплотнение клапанов.

Густой черный дым часто сигнализирует о неисправности топливной системы.

Бош подчеркивает, что выхлопная система — это способ автомобиля «говорить» с водителем. Любое изменение цвета, запаха или объема дыма — это сигнал для немедленного расследования. Также не стоит игнорировать индикаторы на панели приборов, ведь они могут быть ранними предупреждениями о серьезных неисправностях.

