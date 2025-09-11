Эксперт развенчал популярный миф о заправке автомобиля

АЗС / © pixabay.com

Распространенное мнение о том, что ночью заправлять автомобиль выгоднее, поскольку тогда более высокая плотность топлива из-за более низкой температуры воздуха, на самом деле является мифом.

Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на комментарий специалиста.

По словам Гордона Уоллиса, специалиста компании Interfuel по поставке и дистрибуции топлива, большой экономии достичь не удастся, если заправлять авто ночью, когда из-за прохладного воздуха топливо плотнее.

«Температура вызывает незначительные изменения в объеме топлива, эффект незначительный — обычно всего несколько пенни на бак. Со временем внимательные водители могут заметить небольшую разницу, но она недостаточно существенна, чтобы иметь реальное влияние», — сказал он.

При этом эксперт добавил, что время суток действительно может иметь значение, но только в том случае, если заправляться поздно вечером или рано утром, когда цены на АЗС бывают ниже из-за низкого спроса.

«С другой стороны, цены могут быть выше — а очереди длиннее — примерно в полдень или после 17:00, когда большинство людей останавливаются, чтобы заправиться после работы», — подытожил Гордон Уоллис.

