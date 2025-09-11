- Дата публикации
-
- Категория
- Авто Мир
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 1 мин
Эксперт развенчал популярный миф о заправке автомобиля
Эксперт отрицает пользу для экономии средств от ночной заправки, хотя отметил, что время суток действительно может иметь значение.
Распространенное мнение о том, что ночью заправлять автомобиль выгоднее, поскольку тогда более высокая плотность топлива из-за более низкой температуры воздуха, на самом деле является мифом.
Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на комментарий специалиста.
По словам Гордона Уоллиса, специалиста компании Interfuel по поставке и дистрибуции топлива, большой экономии достичь не удастся, если заправлять авто ночью, когда из-за прохладного воздуха топливо плотнее.
«Температура вызывает незначительные изменения в объеме топлива, эффект незначительный — обычно всего несколько пенни на бак. Со временем внимательные водители могут заметить небольшую разницу, но она недостаточно существенна, чтобы иметь реальное влияние», — сказал он.
При этом эксперт добавил, что время суток действительно может иметь значение, но только в том случае, если заправляться поздно вечером или рано утром, когда цены на АЗС бывают ниже из-за низкого спроса.
«С другой стороны, цены могут быть выше — а очереди длиннее — примерно в полдень или после 17:00, когда большинство людей останавливаются, чтобы заправиться после работы», — подытожил Гордон Уоллис.
Напомним, ранее эксперт дал советы, как избежать аварий при управлении автомобилем в темное время суток.