Эксперты назвали автомобили, которые меньше всего теряют в стоимости на рынке США

Эксперты назвали автомобили, которые меньше всего теряют в стоимости на рынке США

Речь идет об эксплуатации в течение пяти лет после покупки.

Специалисты составили рейтинг автомобилей, которые медленнее всего дешевеют в США.

Соответствующее исследование было проведено экспертами ISeeCars.

Так, в этом списке находятся те модели, которые меньше всего теряют в цене после пяти лет эксплуатации с момента покупки.

Новое исследование iSeeCars анализирует 8,2 миллиона автомобилей 2016 модельного года, чтобы определить, какие модели имеют наименьшую и наибольшую потерю стоимости. Интересным выводом исследования является то, что средний 5-летний автомобиль обесценился на 40,1% в 2021 году по сравнению с 49,1% в 2020 году.

Согласно исследованию, Jeep Wrangler потерял всего 9,2% своей стоимости после пятого года с момента выпуска, что составляет около 2 796 долларов от стоимости новой модели. На втором месте находится Wrangler Unlimited с потерей 10,5%, за ним следуют Porsche 911 (12,8%), Toyota Tacoma (13,8%) и Toyota Tundra (19,5%).

В общей сложности в десятку лидеров вошли пять спортивных моделей, из которых на шестом месте Ford Mustang (-21,0%) и на седьмом месте Chevrolet Corvette (-22,7). Восьмое и девятое места занимают Chevrolet Camaro и Dodge Challenger с потерей 23,6% и 24,4% соответственно. На десятом месте идет Toyota 4Runner (-24,6%).

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Также отмечается, что у электромобиля Nissan Leaf наибольшая потеря за 5 лет. -65,1% от начальной цены или в среднем 23 666 долларов. BMW i3 находится на втором месте – 63,1%, или 32 663 доллара, и в пятерку лидеров также входят BMW 7-Series (-61,5%), Maserati Ghibli (-61,3%) и BMW X5 (- 60,3%).

В последнюю десятку также вошли Jaguar XF (-59,5%), BMW 5-Series (-59,1%), Audi A6 (-58,2%), Lincoln Navigator L (-57,7%) и Volvo S60. (-57,3%).

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