Эксперты назвали подержанные автомобили с наибольшими проблемами в ремонте

Если вы рассматриваете возможность покупки подержанного автомобиля по привлекательной цене, будьте осторожны. Очень часто низкая стоимость авто на вторичном рынке является прямым следствием его склонности к частым и дорогостоящим поломкам. Вот список популярных моделей, от которых лучше отказаться, чтобы избежать значительных затрат на ремонт.

Об этом пишет UAmotors.

Согласно анализу, низкая стоимость некоторых подержанных автомобилей на рынке обусловлена их потенциально высокими затратами на ремонт. Основные проблемные модели и их недостатки:

Nissan Murano: Комфортный автомобиль, но его вариатор подвержен быстрому износу (ресурс 120-180 тыс. км), что проявляется рывками и пробуксовками. Ремонт может стоить 100–200 тыс. грн. Двигатель V6 также часто страдает от утечек масла.

Land Rover Freelander II (2006-2014) с дизелем 2.2: Привлекает полным приводом и внешним видом, но его двигатель и трансмиссия требуют постоянного обслуживания. Проблемы часто возникают с форсунками, ТНВД и цепью ГРМ. Муфта полного привода может выйти из строя на 120–150 тыс. км, а ремонт стоит дорого.

Chevrolet Captiva и Opel Antara (2006-2017) с дизельными моторами: Хотя эти машины могут казаться надежными, они часто испытывают проблемы с топливной системой, турбиной, EGR и сажевым фильтром. Ремонт ГРМ и сцепления, как правило, требуется после 70 тыс. км. Стоимость обновления двигателя может достигать 50-100 тыс. грн. Бензиновые версии более просты, но менее экономичны.

Mercedes-Benz ML W164 (2005-2011) с моторами M272 и M273: Главные проблемы — износ балансирных валов и цепей ГРМ, что может привести к разрушению двигателя. Стоимость ремонта составляет 50–100 тыс. грн. Кроме того, слабыми местами коробка передач, полный привод и электроника. Самым надежным считается вариант с дизелем 3.0 CDI.

Ford Focus III (2011-2018) с мотором 1.6 и коробкой Powershift: Эта модель часто страдает перегревом коробки, рывков и быстрого износа сцепления. Ресурс трансмиссии редко превышает 100–120 тыс. км, а ремонт обойдется в 80–150 тыс. грн. Рекомендуется найти версию с мотором 2.0 и классической автоматической коробкой.

Volkswagen Touareg I (до 2006 года): Несмотря на привлекательный вид, дизель 3.0 TDI имеет ненадежную цепь ГРМ, ремонт которой требует снятия двигателя. Пневмоподвеска часто ломается до 80 тыс. км, а также выходят из строя редукторы, раздаточные материалы и муфты. Расходы на ремонт могут достигать полной стоимости автомобиля.

Подводя итог, низкая цена на эти автомобили отражает их потенциально высокие затраты на будущий ремонт. Продавцы часто предпочитают продать машину дешевле, чем вкладывать средства в восстановление быстро изнашивающихся агрегатов.

