Эксперты назвали самые качественные автомобили американского рынка

Всего было определено несколько победителей.

Специалисты опубликовали рейтинг удовлетворенности клиентов потребительскими качествами автомобилей под названием APEAL 2021.

Соответствующее исследование провели эксперты JDPower.

Так, они опросили владельцев машин на предмет состояния модели и уровнем ее надежности. Автовладельцам предлагали 37 категорий, по которым они должны были выставить баллы. Как следствие, список марок для американского рынка возглавили Porsche и Dodge с одинаковым результатом по 882 балла.

После Porsche и Dodge в рейтинге лучших автомобильных марок по мнению американских покупателей расположились Ram (881 балл), Genesis (879), Land Rover (879), Lincoln (876), BMW (874), Cadillac (871), Mercedes-Benz ( 867) и Nissan (866). Интересно, что компанию Tesla не вносили в общий список, а выделили в отдельную категорию из-за того, что бренд запрещает опрашивать своих клиентов. Но это не помешало ей набрать 893 очка и стать самым привлекательным брендом для автомобилистов.

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Рейтинг лучших моделей агентство разделило на классы. Место лидера среди легковых автомобилей досталось Nissan Maxima. В субкомпактном сегменте победил Nissan Versa, премиальном субкомпактном — Mercedes-Benz CLA, в компактном — Nissan Sentra, премиальном компактном — BMW 4-Series. Лучшим среднеразмерным автомобилем стала KIA K5, премиальным среднеразмерным — Cadillac CT5, полноразмерным — Genesis G80. В сегменте спортивных автомобилей победил Chevrolet Corvette, субкомпактных кроссоверов — Ford Bronco Sport, субкомпактных кроссоверов премиум-класса — Volvo XC40.

Лучшим компактным кроссовером назвали Ford Mustang Mach-E, компактным премиальным кроссовером — BMW X4. В сегменте среднеразмерных кроссоверов победил Chevrolet Blazer, премиальных среднеразмерных кроссоверов — Land Rover Defender, лучшим полноразмерным кроссовером назвали Kia Telluride, премиальным полноразмерным кроссовером — BMW X6, полноразмерным внедорожником — Chevrolet Tahoe, премиальным полноразмерным внедорожником — BMW X7, лучшим минивэном — Toyota Sienna, среднеразмерным пикапом — Honda Ridgeline, полноразмерным легким пикапом — Ram 1500, полноразмерным тяжелым пикапом — GMC Sierra HD.

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