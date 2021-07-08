Эксперты определили, когда электромобили становятся "чище" авто на ДВС

Тесты были проведены на Tesla Model 3.

Специалисты решили выяснить, когда электромобили становятся экологически чище авто на бензине и дизеле.

Об этом сообщает Reuters.

Как известно, электрокары во время движения не производят выбросов. Однако производство авто и электроэнергии, от которой они питаются, наносит вред экологии, поэтому по вреду окружающей среды электрокар можно сравнивать с обычными бензиновыми авто.

Так, американская Аргонская национальная лаборатория провела исследование, в котором сравнила уровень углеродных выбросов электромобиля и машины с ДВС в течение всего их жизненного цикла.

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Главным героем исследования стал электромобиль Tesla Model 3. В ходе исследования учитывались тысячи параметров: от типа металлов в батареях электромобилей до количества алюминия и пластика в машине.

Исходя из предположений, оказалось, что Tesla Model 3 в США нужно проехать 21 725 километров, прежде чем она станет "чище" для экологии, чем Toyota Corolla. К такой цифры пришли, учитывая, что в стране 23% электроэнергии, которая заряжает электромобиль, производится на угле и другом ископаемом топливе и возобновляемых источниках энергии, а Corolla имеет средний расход топлива 7,1 л/100 км.

В ситуации, когда 100% электроэнергии производится на гидроэлектростанции, Model 3 обгонит Toyota по "чистоте" через 13 518 км пробега. Если же, где энергетика производится полностью на угле, то электрокар там нанесет меньше вреда только через 126 665 км.

Ранее рассказывалось о том, что ученые нашли способ заряжать электромобиль за десять минут.

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