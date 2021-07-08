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Эксперты определили, когда электромобили становятся "чище" авто на ДВС

Эксперты определили, когда электромобили становятся "чище" авто на ДВС

Associated Press

Тесты были проведены на Tesla Model 3.

Специалисты решили выяснить, когда электромобили становятся экологически чище авто на бензине и дизеле.

Об этом сообщает Reuters.

Как известно, электрокары во время движения не производят выбросов. Однако производство авто и электроэнергии, от которой они питаются, наносит вред экологии, поэтому по вреду окружающей среды электрокар можно сравнивать с обычными бензиновыми авто.

Так, американская Аргонская национальная лаборатория провела исследование, в котором сравнила уровень углеродных выбросов электромобиля и машины с ДВС в течение всего их жизненного цикла.

Главным героем исследования стал электромобиль Tesla Model 3. В ходе исследования учитывались тысячи параметров: от типа металлов в батареях электромобилей до количества алюминия и пластика в машине.

Исходя из предположений, оказалось, что Tesla Model 3 в США нужно проехать 21 725 километров, прежде чем она станет "чище" для экологии, чем Toyota Corolla. К такой цифры пришли, учитывая, что в стране 23% электроэнергии, которая заряжает электромобиль, производится на угле и другом ископаемом топливе и возобновляемых источниках энергии, а Corolla имеет средний расход топлива 7,1 л/100 км.

В ситуации, когда 100% электроэнергии производится на гидроэлектростанции, Model 3 обгонит Toyota по "чистоте" через 13 518 км пробега. Если же, где энергетика производится полностью на угле, то электрокар там нанесет меньше вреда только через 126 665 км.

Ранее рассказывалось о том, что ученые нашли способ заряжать электромобиль за десять минут.