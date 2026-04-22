Экзамены для водителей в Украине хотят изменить: при чем здесь тесты на английском и фотофиксация

Экзамены для водителей в Украине хотят сменить / © Pexels

Реклама

В Министерстве внутренних дел Украины намерены обновить правила экзаменов для водителей. Речь идет, в частности, об оцифровке лиц и введении англоязычных тестов.

Об этом говорится в проекте приказа МВД «О внесении изменений в Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений» от 22 мая 2020 года № 408.

Документ был опубликован на официальном сайте МВД для 1общественного обсуждения.

Реклама

МВД собирается обновить правила экзаменов для водителей: что изменится

Документ имеет целью урегулировать перевод водительских экзаменов на английский и усовершенствовать верификацию лиц. Если приказ подпишут, это изменит процедуру получения водительских удостоверений для иностранцев, а также усилит контроль верификации для будущих водителей.

После публичных обсуждений документ должен будет пройти несколько министерств: Минздрав, МОН, МИД и Минцифры. Если замечаний не будет, иностранцы смогут сдавать водительские экзамены в Украине на английском языке в любом сервисном центре МВД.

До сих пор все экзамены в МВД можно сдавать только на государственном языке. Это правило нелогично, ведь иностранцы, которые приезжают в Украину на постоянное проживание, имеют всего 60 дней на обмен водительских удостоверений. Обменять права нельзя без экзаменов на теорию и практику. За 60 дней иностранцы вряд ли могут выучить украинский язык на достаточном уровне.

Большинство иностранцев в Украине не говорит по-украински, поэтому не понимает сложных формулировок в правилах дорожного движения.

Реклама

Еще одно изменение касается верификации — перед началом экзаменов всех кандидатов на получение водительских удостоверений будут фотографировать. Если в реестре МВД отсутствует оцифрованное лицо кандидата, его будут фотографировать на месте. Так исключат возможность сдачи экзаменов вместо других людей.

Реклама