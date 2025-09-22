Электрический гиперкар BYD установил новый рекорд скорости, превзойдя Bugatti

Yangwang U9 Xtreme

Китайский автогигант BYD официально представил трековую версию своего электрического гиперкара Yangwang U9 Xtreme (ранее известного как U9 Track Edition). И сразу же модель вошла в историю: авто смогло разогнаться до 496,22 км/ч, побив мировой рекорд максимальной скорости среди серийных машин, который долгое время удерживал Bugatti.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Как устанавливался рекорд Yangwang U9 Xtreme?

Дебют модели состоялся во время прямой онлайн-трансляции, а впоследствии достижения подтвердили результаты официальных испытаний. В сентябре 2025 года на немецком полигоне Automotive Testing Papenburg был зафиксирован новый рекорд скорости — 496,22 км/ч.

Мощность и технологии Yangwang U9 Xtreme и Yangwang U9 Xtreme

Yangwang U9 Xtreme получил четыре электромотора BYD Yi Sifang, каждый из которых выдает по 555 кВт. В сумме это составляет 2 220 кВт или около 3 000 л.с. Платформа работает на напряжении 1 200 В, а система управления крутящим моментом осуществляет более 100 корректировок каждую секунду, обеспечивая идеальное распределение мощности между колесами.

Подвеска DiSus-X с активным управлением в реальном времени снижает вертикальные колебания, делая движение стабильным даже на предельных скоростях. Питание поступает от фирменного аккумулятора Blade Battery с двухслойным охлаждением, который позволяет работать даже при сильных нагрузках и температуре до +30 градусов во время длительных заездов.

Аэродинамика и контроль

Модель получила целый набор аэродинамических усовершенствований:

расширенный передний сплиттер из карбона,

капот с двухканальным воздуховодом,

большое заднее антикрыло типа «лебединая шея»,

двухслойный диффузор.

Авто комплектуется 20-дюймовыми дисками с полусликовыми шинами GitiSport e-Gtr2 Pro, рассчитанными на скорость до 500 км/ч. Тормозная система включает титановые суппорты и усовершенствованные карбон-керамические диски.

Лимитированный выпуск и отзывы

Мировой тираж Yangwang U9 Xtreme ограничен всего 30 экземплярами. За рулем во время рекордного заезда был профессиональный пилот Марк Бассенг, который отметил, что автомобиль поражает не только скоростью, но и стабильностью, контролируемостью и равномерной подачей мощности. Это, по его словам, позволяет водителю полностью сосредоточиться на трассе даже на бешеных скоростях.

Напомним, в 2021 году немецкий миллионер Радим Пассер установил новый рекорд скорости на автобане: за рулем гиперкара Bugatti Chiron он разогнался до 414 км/ч. Рекордный заезд состоялся на участке дороги без ограничений скорости. Это не первое достижение Пассера: в 2015 году он уже развил 402,5 км/ч. на другом Bugatti.