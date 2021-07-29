Электрическое воздушное такси стартапа Joby Aviation пролетело 241 км: почему это важно

К 2024 году компания планирует запустить свою службу такси.

Электрическое воздушное такси, которое разработала компания Joby Aviation, пролетело 241 километр.

Об этом сообщает сайт The Verge.

В данный момент это один из самых долгих полетов на электрическом автомобиле. Цель этого действа была в том, чтобы показать, как далеко может пролететь самолет на одном заряде. Это должно развеять беспокойство по поводу дальности действия автомобиля и аккумулятора.

"Мы достигли того, что многие считали невозможным, с помощью современных аккумуляторных технологий. Таким образом мы сделали первый шаг на пути к тому, чтобы удобные авиаперелеты без выбросов между такими местами, как Сан-Франциско и озеро Тахо, Хьюстон и Остин или Лос-Анджелес и Сан-Диего стали повседневной реальностью", — сказал основатель и генеральный директор компании Joby Джобен Бевирт.

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Вместо того, чтобы летать между двумя точками, воздушное такси пролетело по 22-километровому кругу 11 раз, потратив на это 1 час 17 минут. Это впечатляющий подвиг, учитывая, что нынешние батареи не могут содержать достаточное количество энергии для дальних полетов.

Но Joby заявили, что их коммерчески доступные литий-ионные батареи были специально адаптированы для аэрокосмического использования. Они спроектировали их так, чтобы автомобиль мог пролететь 241 км. Во время исследований компания обнаружила, что их аккумулятор может выдержать больше 10 000 циклов полета.

Сейчас самолеты Joby могут перевозить только пять пассажиров. В будущем, когда появятся более мощные батареи, они создадут машину с большей вместимостью. Запустить же свою полномасштабную службу воздушного такси планируют до 2024 года.

Сейчас такой вид транспорта является достаточно необычным, но такие стартапы, как Joby, собираются это изменить. Такие такси смогут заменить в регионах обычные самолеты, которые ежедневно там осуществляют сотни полетов. Таким образом из загрязняющего транспорта люди смогут перейти на более экологический, что позволит уменьшить выбросы CO2.

Ранее сообщалось, что автомобиль AirCar впервые пролетел между двумя городами.

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