Эпическая ошибка мужчины привела к взрыву на АЗС в Германии

Эпическая ошибка мужчины привела к взрыву на АЗС в Германии

Водитель залил бензин в дизельное авто.

В немецком городе Виттен мужчина устроил взрыв на АЗС после того, как заправил свой дизельный автомобиль бензином.

Об этом сообщает сайт Presse Portal.

Однако взрыв произошел не из-за заправки бензина. Его спровоцировало то, что после этого водитель попытался откачать топливо с помощью автомобильного пылесоса.

Он вставил его шланг в бак и включил устройство. Сразу после этого раздался взрыв.

В салоне машины немца находилось две женщины, одна из которых получила ожоги из-за инцидента. Также был поврежден сам пылесос.

Свидетель происшествия подошел к водителю и предложил ему помощь, но он отказался и сказал, что пострадавшую женщину доставят в больницу. После этого мужчина завел машину и поехал с АЗС.

Сейчас продолжаются следственные действия и полицейские ищут виновника взрыва.

Ранее сообщалось, что в России произошел взрыв на АЗС, из-за которого пострадало 19 человек.

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