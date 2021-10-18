Эстонцы разработали аккумулятор для электромобилей, который заряжается за 15 секунд

Эстонцы разработали аккумулятор для электромобилей, который заряжается за 15 секунд

Пополнить запас "зеленого" авто можно будет на 100%.

Эстонский стартап Skeleton Technologies разработал сверхбыстрый аккумулятор для электромобилей, который способен заряжаться за 15 секунд.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Telegram канал Just Tallinn.

Так, автор Алеся Даршт рассказывает об этих изобретенных в Эстонии батарейках, которые могут помочь в переходе с ископаемого топлива на электромобили.

Например, сейчас в электромобилях в качестве батареек дополнительно используют литиевые аккумуляторы, которые со временем разрушаются. Срок службы невелик. Так Nissan покрывает гарантию авто Leaf на пять лет, Renault предлагает восемь лет на ZOE, как и Tesla на Model S.

Кроме того ожидания перезарядки авто даже на сверхбыстрых станциях Tesla — минимум 30 минут! Это не позволяет электромобилю конкурировать с традиционными авто. Однако новые батарейки, возможно, смогут изменить ситуацию.

На данный момент стартап планирует запустить свой продукт в 2023 году и уже подписал контракт на 1 млрд евро с ведущим автопроизводителем. Увеличится ли популярность электромобилей благодаря этому — вопрос открытый.

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