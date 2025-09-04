Эта фраза после ДТП может быть расценена как признание вины: что нельзя говорить

ДТП / © Getty Images

Реклама

Даже одно, казалось бы, обычное слово, произнесенное после автомобильной аварии, может привести к серьезным последствиям. По словам бывшего детектива полиции Ребекки Мейсон, выступившей в эфире программы Morning Live на BBC, извинение после столкновения может быть расценено как признание вины.

Об этом пишет Еxpress.

Почему не стоит извиняться?

В стрессовой ситуации водители могут принести извинения автоматически, даже если не знают всех обстоятельств аварии. Но страховые компании могут расценить такие слова как прямое доказательство вашей вины, что может повлиять на результат рассмотрения дела.

Реклама

«Мы всегда приносим извинения, даже если, возможно, что-то не наша вина… Но некоторые страховые компании могут воспринять это как признание вины, и вы можете быть невиновны. Иногда вы просто не знаете», — объяснила Ребекка Мэйсон.

Чтобы избежать подобных неприятностей, она советует устанавливать в автомобиле видеорегистратор, который зафиксирует все события, предшествовавшие столкновению. Также важно фиксировать показания очевидцев, снимать место происшествия и обменяться контактными данными с другим водителем.

Ребекка призывает водителей никогда не покидать место ДТП, каким бы незначительным оно ни казалось, поскольку это правонарушение. Прежде всего следует остановиться, заглушить двигатель и убедиться, что вы и ваши пассажиры в безопасности. Ребекка Мэйсон сделала это предупреждение, основываясь на собственном опыте: раньше она попала в серьезную лобовую аварию, но благодаря свидетелям и тщательно собранной информации смогла доказать свою правоту.

Напомним, в Украине все больше водителей получают наказание не только в виде штрафов, но и временного лишения прав за установку фар, не предусмотренных производителем. Речь идет о случаях, когда водители заменяют штатные лампы на ксеноновые, галогенные или LED-светильники в оптических блоках, которые для этого не предназначены.

Реклама

Также когда выбирают новый автомобиль, большинство водителей обращают внимание на надежность. Однако исследование Consumer Reports показало, что некоторые популярные модели лучше обойти стороной. Абсолютным лидером по количеству проблем стал Ford F-150 Hybrid, получивший самую низкую оценку в рейтинге.

Для многих автомобиль это больше, чем просто транспорт, а настоящий спутник в жизни. Чем тщательнее ухаживаешь за машиной, тем дольше она служит. Примером этого является Toyota Tercel 1985 года, на которой канадец Энди Кэмпбелл катается уже более четырех десятилетий. За это время универсал преодолел более 1 млн. км.