Эта простая привычка может убить за рулем: почему нельзя долго сидеть в дороге

Водитель / © Pexels

Реклама

Американская сосудистая хирургиня, доктор Рема Малик, известная своими практическими советами в сети, выступила со строгим предупреждением для водителей, игнорирующих регулярные остановки. По ее словам, слишком длинное сиденье за рулем может привести к образованию смертельного тромба (ТГО).

Об этом сообщает Daily Mail.

Доктор Малик объяснила, что проблема кроется во «втором сердце» организма — икроножных мышцах. Когда мы сидим неподвижно часами, этот природный насос, проталкивающий кровь от ног назад к сердцу, полностью выключается. Кровь застаивается, загустевает в голенях, поэтому возникают идеальные условия для тромбоза глубоких вен (ТГВ). Если тромб оторвется и попадет в легкие, это может привести к летальной легочной эмболии.

Реклама

«Ваш пункт назначения может подождать. Ваше здоровье — нет. Не позволяйте проблеме, которую можно предотвратить, навсегда изменить вашу жизнь», — сказала она.

Она рекомендует простой пятиминутный протокол:

Ходьба. Две-три минуты ходьбы мгновенно восстанавливают «второе сердце». Растяжка. 30 секунд подъемов на пальце ног мощно сокращают мышцы. Увлажнение. Поддержка водного баланса предотвращает сгущение крови.

Напомним, даже трезвый водитель может стать фигурантом дела по статье 130 КУоАП. Все из-за отказа пройти обзор состояния опьянения — закон приравнивает такой отказ к нетрезвому управлению.

В Польше рассматривают возможность внедрения специальных электронных устройств, которые следили за водителями, которые садятся за руль, несмотря на судебный запрет на управление автомобилем.