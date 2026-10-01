Эти авто теряют более половины цены за 5 лет: некоторые из украинцы массово везут из-за границы

Какие авто больше дешевеют

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Некоторые автомобили через пять лет теряют более половины своей первоначальной стоимости. Для первого владельца быстрое падение стоимости означает большие потери при перепродаже. Для покупателя б/у автомобиля ситуация может быть противоположной, он покупает машину уже после того, как значительную часть обесценивания взял на себя предыдущий владелец.

Разбираемся, какие автомобили особенно быстро дешевеют, сколько они теряют за пять лет и что это значит для покупателя.

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Tesla Model Y и Audi Q5 — среди самых популярных авто, которые везут в Украину.

Tesla Model Y и Audi Q5 два месяца подряд входили в десятку моделей с наибольшим количеством первых регистраций среди импортируемых в Украину подержанных легковушек.

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В июле 2026 года Audi Q5 занял второе место — 797 автомобилей, а Tesla Model Y с 511 машинами — шестое. Всего за месяц в Украине впервые зарегистрировали 23 137 подержанных легковушек, привезенных из-за границы. Такие данные приводит Институт исследований авторынка.

В августе обе модели сохранили свои позиции: Audi Q5 с результатом 690 автомобилей снова был вторым, Tesla Model Y с 498 машинами — шестой. Среди подержанных электромобилей, привезенных из-за границы в августе, Model Y заняла первое место — 498 машин. За ней следовали Tesla Model 3 — 481 и Nissan Leaf — 455.

Но популярная в украинском импорте Model Y имеет одну особенность, на американском вторичном рынке она очень быстро теряет первоначальную стоимость.

Сколько автомобилей теряют за пять лет

Американский ресурс iSeeCars проанализировал более 950 тысяч пятилетних автомобилей, проданных с марта 2025 года по февраль 2026-го. Для расчета обесценивания аналитики брали рекомендованные производителями начальные цены — MSRP, корректировали их на инфляцию до 2026 года и сравнивали с ценами пятилетних автомобилей на вторичном рынке.

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По результатам исследования iSeeCars, средняя пятилетняя потеря стоимости автомобиля составила 41,8%.

Проще говоря, автомобиль с начальной стоимостью 50 тысяч долларов при таком уровне обесценивания условно стоил бы через пять лет около 29,1 тысяч долларов. Но некоторые модели теряют гораздо больше — около 60% первоначальной стоимости.

Tesla Model Y теряет 57,8% стоимости

По исследованию iSeeCars, Tesla Model Y за пять лет в среднем потеряла 57,8% стоимости.

В таблице исследования также приведена средняя разница между скорректированной MSRP и ценой пятилетнего автомобиля — для Model Y она составляет 26 020 долларов.

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Это не означает, что любая Tesla Model Y обязательно потеряет именно 26020 долларов. Речь идет о среднем показателе для автомобилей этой модели в выборке iSeeCars.

Практичнее смотреть на процент, по результатам исследования пятилетняя Model Y потеряла в среднем больше половины первоначальной стоимости.

Это важно для тех, кто рассматривает новую машину и планирует продать ее через несколько лет. В то же время для покупателя пятилетнего автомобиля сильное предварительное обесценивание означает, что машина уже стоит гораздо меньше новой.

Audi Q5 Hybrid теряет 58,2%

В рейтинге моделей с высоким обесценением есть и Audi Q5, но здесь нужно не упустить принципиально важную деталь.

Речь идет именно об Audi Q5 Hybrid. По данным iSeeCars, эта версия за пять лет в среднем потеряла 58,2% стоимости. Средняя разница между скорректированной начальной ценой и ценой пятилетнего автомобиля составила 34 063 доллара.

Цифру 58,2% нельзя автоматически применять к бензиновым или дизельным Audi Q5.

Это особенно важно в контексте украинской статистики. Институт исследований авторынка считает все Audi Q5 вместе, независимо от силовой установки. Поэтому мы знаем, что Q5 в общем-то очень популярен среди ввозимых подержанных авто, но приведенная статистика не показывает, сколько среди них именно гибридов.

Volkswagen ID.4 теряет 62,1%

Еще сильнее дешевеет Volkswagen ID.4. По подсчетам iSeeCars, пятилетняя потеря стоимости ID.4 составляет в среднем 62,1%. Средняя разница между скорректированной MSRP и ценой пятилетней машины — 28 010 долларов.

По уровню обесценивания Volkswagen ID.4 занял третье место среди 25 моделей, наиболее теряющих стоимость в этом исследовании.

В то же время ID.4 не входил в общую десятку самых популярных импортированных подержанных моделей в Украине ни в июле, ни в августе. Поэтому здесь он приведен не в качестве лидера украинского импорта, а как один из самых показательных примеров быстрого обесценивания.

Audi Q7 теряет 57,2%

В автомобили с высоким обесценением попал и Audi Q7.

По данным iSeeCars, спустя пять лет Q7 в среднем теряет 57,2% стоимости. Средняя разница между скорректированной начальной ценой и ценой пятилетнего автомобиля составляет 35486 долларов.

В отличие от Audi Q5, где в рейтинге прямо указана гибридная версия, Q7 приведен без такого уточнения.

Большое обесценение может сделать пятилетний премиальный автомобиль гораздо более доступным. Но есть нюанс: цена машины падает, а стоимость ее потенциального ремонта — не обязательно.

Поэтому привлекательная цена б/у Q7 не отменяет возможных затрат на сложные узлы, электронику и подвеску.

BMW X5 Hybrid теряет 57,1%

Похожая ситуация с BMW X5. И здесь, как и с Q5, в исследовании iSeeCars говорится именно о гибридной версии BMW X5.

Ее средняя пятилетняя потеря стоимости составляет 57,1%, а средняя разница между скорректированной MSRP и ценой пятилетней машины — 43 361 доллар.

Однако 57,1% нельзя переносить на бензиновые или дизельные X5, а 43 361 доллар — это средний показатель выборки, а не гарантированная сумма потери каждого конкретного автомобиля.

Какие из этих автомобилей теряют больше всего

Если сравнить пять моделей по единой методологии iSeeCars, картина такова:

Volkswagen ID.4 — 62,1%;

Audi Q5 Hybrid — 58,2%;

Tesla Model Y — 57,8%;

Audi Q7 — 57,2%;

BMW X5 Hybrid — 57,1%.

Для сравнения, средний показатель для всех автомобилей в исследовании — 41,8% за пять лет.

Все эти числа получены на американском рынке. Они показывают, как вели себя пятилетние автомобили в выборке iSeeCars, а не прогнозируют будущую цену конкретной машины в Украине.

Почему электромобили теряют особенно много

Электромобили в исследовании iSeeCars оказались сегментом с наибольшим средним обесцениванием — 57,2% за пять лет. Для сравнения, SUV в среднем потеряли 44,9%, гибриды — 35,4%, пикапы — 34,2%.

В iSeeCars обращают внимание на разницу между первичным и вторичным рынками, электромобили обычно имеют более высокую начальную цену по сравнению с аналогичными бензиновыми или гибридными моделями, тогда как покупатели подержанных машин не готовы платить такую же премию за электрическую силовую установку.

Когда сильное падение цены выгодно покупателю

Высокое обесценивание не делает автомобиль автоматически плохой покупкой. Значение имеет то, новым или употребляемым вы его приобретаете.

Возьмем простой условный пример. Машина стоила новой 50 тысяч долларов. Если за пять лет она потеряла 60% стоимости, ее цена снизилась примерно до 20 тысяч долларов.

Для первого владельца это значит значительное падение стоимости автомобиля.

Для следующего покупателя — возможность приобрести за 20 тысяч машину, которая новой стоила 50 тысяч.

Сам iSeeCars также отмечает, что покупатели б/у автомобилей могут найти интересные варианты именно среди моделей с высоким уровнем обесценивания.

Однако большая предварительная потеря стоимости не гарантирует, что после покупки машина перестанет быстро дешеветь.

Дешево купить — не значит дешево содержать

Это особенно важно для премиальных моделей. Audi Q7 или BMW X5 могут через несколько лет стоить гораздо дешевле новых, но сложность их конструкции от этого не исчезает.

Перед покупкой следует оценивать не только цену машины, но и потенциальные затраты на обслуживание и ремонт. Для гибридных автомобилей к обычным узлам добавляются высоковольтная батарея и компоненты гибридной системы.

Для подержанных электромобилей, в частности Tesla Model Y и Volkswagen ID.4, следует проверить состояние высоковольтной батареи и электронных систем.

Что проверить в авто, привезенном из США

Средний показатель обесценивания модели ничего не говорит о состоянии конкретной машины.

Особенно это важно, если автомобиль был приобретен на страховом аукционе США.

Две Tesla Model Y в один год и с похожим пробегом могут иметь совершенно разную историю: от относительно небольшого кузовного повреждения до серьезного ДТП.

Поэтому перед покупкой следует проверить VIN, предварительные продажи автомобиля, аукционные фотографии, характер повреждений и качество обновления.

Для премиальных и гибридных автомобилей важно также проверить историю технического обслуживания, а для электрифицированных моделей состояние высоковольтной системы.

Что это значит для покупателя в Украине

Американские проценты нельзя напрямую переносить на украинский рынок.

К примеру, 57,8% для Tesla Model Y означает, что именно такой средний уровень пятилетнего обесценения получил iSeeCars в своем исследовании американского рынка. Это не прогноз, что Model Y, купленная сегодня в Украине, через пять лет обязательно подешевеет на 57,8%.

Украинскую цену влияют спрос, курс валют, происхождение машины, комплектация, пробег, техническое состояние и история повреждений.

Но исследование дает покупателю полезный ориентир: разные модели могут очень по-разному сохранять первоначальную стоимость.

Поэтому перед покупкой стоит оценить не только то, насколько дешево автомобиль продается сейчас, но и состояние, потенциальные затраты на содержание и перспективу дальнейшей перепродажи.

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