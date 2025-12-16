Эти вещи категорически запрещено держать в автомобиле: что нужно знать каждому водителю

Что нельзя перевозить в автомобили в Польше

Реклама

В Польше правила дорожного движения предусматривают не только обязательный комплект оборудования в автомобиле — знак аварийной остановки и огнетушитель — но и запрет на перевозку определенных предметов, которые могут представлять опасность.

Об этом напомнит портал "In Poland".

Потенциально опасными считаются вещи, которые могут травмировать пассажиров или других участников движения при резком торможении. К таким предметам относятся топоры, мачете, бейсбольные бить и другие острые или тяжелые предметы, независимо от того, в салоне или в багажнике. Полиция обращает внимание на незакрепленные вещи и может наложить штраф или конфисковать свидетельство о регистрации автомобиля.

Реклама

Также в ПДД Польши запрещено перевозить пакеты и коробки на переднем пассажирском сиденье, если они закрывают боковое стекло — за это грозит штраф в 500 злотых. То же касается груза, который нарушает равновесие авто или выступает за его пределы.

Отдельные правила касаются перевозки топлива и отходов, регулируемых отдельными нормами безопасности. Водителям советуют внимательно проверять, не представляют ли их вещи потенциальную угрозу для себя и других участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Польше повысят сборы за водительские права. Узнайте, что нужно знать украинцам о новых ценах.