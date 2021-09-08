"Это дерьмо не тормозило": в США электрокроссовер Tesla на большой скорости влетел в склад (видео)

"Это дерьмо не тормозило": в США электрокроссовер Tesla на большой скорости влетел в склад (видео)

К счастью, обошлось без пострадавших.

В американском штате Флорида произошло очередное ДТП с участием электромобиля Tesla.

Об этом сообщает Carscoops.

Отмечается, что авария произошла с кроссовером Model Y. Трое юношей снимали видео для своего You-Tube-канала и хотели прославиться. В общем, у них это получилось, но несколько в другом ключе.

Сев за руль электрокара, один из них решил продемонстрировать свое мастерство. Хорошенько разогнавшись, парень наехал на люк, после чего кроссовер подняло над землей, и в этот момент, судя по всему, водитель не справился с управлением, что привело к серьезным последствиям. Парень вылетел на перекресток, проехал по газону, но остановить Model Y смогла лишь стеклянная стена складского помещения.

По предварительным данным, в момент аварии скорость Tesla составляла почти 100 км/ч. Несмотря на это, никто в результате этой аварии не пострадал. На вопрос, что же случилось, он ответил: "Это дерьмо не тормозило".

Добавим, что сейчас роликом заинтересовалась полиция. Те, кто принимал участие, должны быть благодарны, что авария не была хуже. Когда Model Y проезжала перекресток, она могла легко врезаться в борт автомобиля, что потенциально могло нанести гораздо более серьезный ущерб.

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