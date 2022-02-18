Европейский авторынок показал новый исторический минимум по продаже автомобилей

Основные страны до сих пор неплохо "лихорадит".

Авторынок Европы по итогам января 2022 года показал существенное падение.

Так, по информации Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в прошлом месяце количество зарегистрированных автомобилей сократилось еще на 6,0% и достигло 682 596 единиц, что стало новым историческим минимумом продаж автомобилей в ЕС за первый месяц года.

Различные рынки в Центральной Европе продемонстрировали рост в прошлом месяце, при этом Словакия (+72,6%) и Румыния (+55,5%) продемонстрировали самый сильный рост, хотя продажи в Польше сократились на 10,2% в январе. С другой стороны, в Западной Европе почти все страны сообщили об отрицательных результатах.

Относительно четырех основных автомобильных рынков, то в Италии (-19,7%) и Франции (-18,6%) наблюдались двузначные потери, в то время как только в Германии наблюдался устойчивый рост (+8,5%), и скромный рост в Испании (+1,0%). Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей занимает Германия — 184 112 авто. На втором месте Италия, где в январе было зарегистрировано 107 814 авто. Замыкает лидерскую тройку Франция, где было реализовано 102 899 новых легковых автомобилей.

Что касается европейских производителей, то первую строчку традиционно занимает VW Group, которая в течении месяца реализовала на рынках ЕС 173 262 авто, при этом падение составило -7% по сравнению с прошлогодним январем. На втором месте Stellantis с результатом 139 949 проданных автомобилей, что на 15% меньше показателя годичной давности. И третий результат у Renault Group – 71 349 (падение -3,5%).

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