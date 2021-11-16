Флагманский электромобиль Mercedes-Benz установил невероятный рекорд по дальности пробега на одном заряде

По этому показателю он даже обогнал Tesla.

Новинка от немецких инженеров Mercedes-Benz EQS 450+ 2022 модельного года поразила своим запасом хода.

Так, экспертам из Edmunds удалось выжать из этого великана нереальные 679 километров на одном заряде. Как следствие этот показатель стал рекордным по дальности пробега на одном заряде. Интересно, что по всем оценкам экспертов, батареи EQS 450+ должно было хватить максимум на 563 километра, но автомобиль серьезно превысил ожидания.

Для того чтобы зарядить батарею на 108 кВт зарядным устройством второго уровня потребовалось 20 часов. И всегда можно использовать порт быстрой зарядки, тогда на это нужно гораздо меньше времени. В течение 12 часов электрический седан наматывал круги на треке, преодолев 679,14 км, что на 115 км превышает показатель EPA. Этот результат также выводит EQS 450+ на самую высокую позицию среди всех электромобилей, проверенных Edmunds, включая Tesla Model 3 Long Range 2021, проехавшей 555 километров в таком же режиме движения, Tesla Model S Plaid 2021 с таким же запасом хода и Ford Mach-E California Route 1 Edition с пробегом в 553 км.

Mercedes-Benz EQS – это не первый электромобиль компании, но самый интересный. Машина размером с S-class, приводится в движение чистым электричеством. А мощная батарея дает возможность не переживать за километры, а спокойно наслаждаться вождением.

edmunds.com

Конечно тестирование проходило на специальном треке, но для того, чтобы данные были актуальными, водитель выбирал разные стили вождения, чтобы это походило на повседневную поездку. Так что если в городе EQS и будет проезжать меньше, то не намного.

Все привыкли, что машины премиум сегмента – это пылесос, который просто вытягивает из вас деньги, и этот стереотип не имеет никакого отношения к EQS. Только представьте, на базовом двигателе у вас 330 лошадиных сил, а заправлять их не нужно. По сегодняшним тарифам на электроэнергию, поездки на этом авто будут дешевле чем, например, на Daewoo Lanos.

edmunds.com

И конечно ложка дегтя в этой истории – это цена Mercedes-Benz EQS. Если сдержать себя и не сильно играть с дополнительными опциями, то этого "красавца" можно приобрести примерно за 100 тысяч долларов (2 672 850 грн.). Но когда садишься за руль этой "электрички", покинуть ее уже тяжело.

Edmunds утверждает, что результаты собственных замеров более точные, чем те, которые публикует EPA. В конце концов данные EPA получены из тестов, проведенных на динамометре, настроенном на имитацию городских и шоссе маршрутов. Общее пройденное расстояние затем умножается на корректирующий коэффициент, а полученная цифра является показателем пробега. С другой стороны, тесты Edmunds проводятся на реальной дороге.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку