Ford Mustang GT признали наиболее "американским" автомобилем

У него самое большое количество деталей, изготовленных в США.

В США определили автомобили, которые включают в себя больше всего компонентов и деталей, изготовленных в стране. Рейтинг Kogod Made in America Auto возглавил Ford Mustang GT.

Об этом сообщает сайт Detroit News.

Соответствующий список создал доцент и эксперт по глобальным цепочкам поставок в Школе бизнеса Американского университета Фрэнк Дюбуа. Он должен помочь потребителям узнать больше о содержании американских частей в их авто и влиянии их покупок на экономику.

Рейтинг содержит 98 автомобилей 2021 модельного года. 21 машина вошла в топ-10 из-за того, что некоторые модели имеют несколько версий. Первое место уже второй год подряд завоевало авто Ford.

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Mustang GT, оснащенный механической коробкой передач и 5,0-литровым двигателем, содержит 88,5% американских компонентов. Он заменил Ford Ranger, который был первым 2020 году, но в этом году опустился на 16 позицию.

На втором месте — Chevrolet Corvette Stingray компании General Motors, который имеет 86% деталей из США. Tesla Model 3 занимает 3 место в списке с 82,5% отечественного содержания.

Новый внедорожник Ford Bronco занял четвертое место с 80,6%, а на пятом место с 80% разместились Ford Expedition, Chevrolet Colorado с ДВС, GMC Canyon с ДВС, а также Tesla S и Y.

По данным исследования Tesla имеет в среднем около 81% американских деталей, а GM и Ford — около 70%. FCA, Honda, Hyundai, Kia и Toyota в среднем содержат от 65% до 70%. В нижней части рейтинга оказались BMW и Volvo, у которых 35% и 30% соответственно.

Ранее сообщалось, что британцы назвали самые популярные автомобили в мире.

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