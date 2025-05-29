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Ford отзывает более миллиона авто из-за проблемы: в чем дело
Отзыв охватывает популярные модели последних лет. Ford уже известно об одном случае ДТП, связанном с этой неисправностью.
Компания Ford Motor отзывает около 1,1 млн автомобилей в США из-за неисправности программного обеспечения. Эта неисправность может привести к тому, что камера заднего вида не будет показывать изображение. Это увеличивает риск аварий.
Об этом автопроизводитель сообщил в заявлении в Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA), пишет Reuters.
Отзыв Ford охватывает некоторые модели авто 2021-2024 годов, в частности:
Bronco, F-150, Edge,
Escape, Corsair (2023-2024),
F-250, F-350, F-450, F-550, F-600 (2023-2024).
Также под действие отзыва подпадают:
Expedition (2022-2024),
Transit (2022-2025),
Mach-E, Lincoln Nautilus (2021-2023),
Ranger, Mustang (2024),
Navigator (2022-2024).
В NHTSA объясняют, что проблема в программном обеспечении может вызвать задержку, зависание или полное отсутствие изображения с камеры.
Ford сообщила, что ей известно об одном случае незначительного ДТП, связанного с этой неисправностью, которая привела к повреждению имущества.
В январе NHTSA обратилось к Ford после того, как получило более 30 жалоб на задние камеры в моделях F-150 2021-2023 годов. В апреле инженеры компании смогли воспроизвести проблему в авто и связать ее с конкретными версиями программного обеспечения.
Дилеры планируют обновить ПО автомобилей дистанционно — с помощью «воздушного» обновления. Это программное обеспечение управляет мультимедийной системой авто, в частности приложениями и картами.
Сообщение о потенциальной угрозе должны поступить владельцам по почте до 16 июня, а второе сообщение с доступностью решения проблемы — позже в этом году.
В апреле Ford объявила еще два отзыва в США из-за проблем с камерами заднего вида — всего около 289 тыс. авто. В этих случаях компания будет полностью заменять камеры.
Напомним, в январе компания Kia America объявила об отзыве более 80 тыс. автомобилей в США из-за выявленной проблемы с проводкой под передним пассажирским сиденьем.
В феврале автоконцерн Toyota отозвал более 40 тыс. авто моделей Camry, Tacoma и Lexus из-за потенциально поврежденных ремней безопасности.
А в марте компания Tesla решила отозвать 46 096 автомобилей Cybertruck в США из-за дефекта внешней панели, которая могла оторваться во время движения.