Ford превратил популярный фургон на кемпер: еще и в двух версиях

Ford превратил популярный фургон на кемпер: еще и в двух версиях

Transit Active и Trail сделаны в разных стилях и комплектациях.

Ford представил модифицированные версии фургонов Transit Active и Trail для кемпинга.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Оба варианта получили разные стили, чтобы покупатели имели более широкий выбор. Active поставляется в белом цвете и предназначен для клиентов, которые хотят получить комфорт, качественную обработку и смелый стиль.

Эту версию создавали, вдохновляясь внедорожниками, поэтому она получила 17-дюймовые эксклюзивные диски Active. В стандартную комплектацию входит 2,6-метровый тент, который дает дополнительную защиту и тень.

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Внутри Active получил бледный деревянный пол в стиле яхт-палубы. Современный вид ему придают фактурная отделка из сатина, черные столешницы и алюминиевые полоски.

Версия Trail окрашена в красный цвет. Она оснащена решеткой радиатора, как у F-150 Raptor и европейского Ranger Raptor, и черными 16-дюймовыми легкосплавными дисками.

В салоне фургон имеет черные кожаные передние сиденья. Интерьер отделан темными элементами, которые контрастируют с белой кухонной мебелью, шкафами и деревянным полом премиум класса.

Оба кемпера Transit оснащены 2,0-литровым дизельным двигателем EcoBlue. Вариант Active имеет на выбор 6-ступенчатую механическую или автоматическую коробку передач.

motor1.com

Ранее сообщалось, что новый пикап Ford вызвал ажиотаж на рынке.

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