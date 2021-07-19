Ford проведет масштабную отзывную кампанию популярного внедорожника: названа причина

Речь идет об екземпдярах с 2013 по 2017 годы.

Компания Ford объявила о масштабном отзыве автомобилей модели Explorer.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что отзывная кампания затронет экземпляры, которые были выпущены с 2013 по 2017 годы.

Причиной такого решения американского автопроизводителя является то, что в Ford Explorer может заклинить поперечно-осевой шаровой шарнир, который приводит к перелому рычага задней подвески. Представители бренда рассказали, что машины могут начать издавать звуки лязга, а также владельцы могут столкнуться с некорректной управляемостью и перекосом заднего колеса.

Кроме этого, в Ford сообщили, что машины, которые столкнутся с этой проблемой, находятся в регионах с высокой степенью коррозии. Компании уже известно о шести пострадавших из-за этого опасного дефекта.

Также читайте Ford создал для владельцев электромобиля парфюм с запахом бензина: причина может удивить

Так, в Северной Америке отзывают 676 152 автомобиля, в Китае под отзыв попали 59 935 машин, плюс 38 609 машин в других частях планеты. У отозванных внедорожников дилеры проверят поперечно-осевой шаровой шарнир и при необходимости его заменят деталью с доработанной конструкцией.

Отзыв внедорожников Ford Explorer должен состояться до конца 2021 года. Владельцы получат официальные письма, согласно которым должны будут предоставить машины для проведения ремонтных работ в ближайшие дилерские центры. Все работы будут осуществлены за счет производителей. После выполнения диагностики и ремонта водители смогут забрать машины с оформлением соответствующих бумаг, подтверждающих факт проведения ремонтных работ.

Ранее рассказывалось о том, что Ford обязали отозвать три миллиона автомобилей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку