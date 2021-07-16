Франция и Германия против запрета авто на ДВС: назревает конфликт с ЕС

Франция и Германия против запрета авто на ДВС: назревает конфликт с ЕС

Они выступают за более длительный период поэтапного отказа.

Как известно, Евросоюз собирается до 2035 году на 100% запретить продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

Впрочем, по информации AutomotiveNews, такая идея не слишком нравится Франции и Германии, которые выступают за более длительный период поэтапного отказа продажи машин на ДВС.

Так, неназванный французский чиновник в офисе президента Эммануэля Макрона заявил, что французское правительство поддерживает цели, согласно которым автопроизводители к 2030 году должны сократить выбросы на 55% по сравнению с уровнями 2021 года. В то же время, администрация Макрона хочет, чтобы подключающиеся гибриды оставались на рынке как можно дольше. В то время как подход ЕС направлен на сокращение выбросов на 65 процентов по сравнению с уровнями 2021 до 2030 года и снижение их к нулю к 2035 году, передает Фокус.

Предложение Макрона появилась после встреч с руководителями таких предприятий, как Stellantis и Renault, а также таких поставщиков, как Valeo, Faurecia и Plastic Omnium. Многие автопроизводители были застигнуты врасплох планами ЕС, которые фактически сделают гибриды ненужными после 2035 года.

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Министр транспорта Германии Андреас Шоер также поддержал эту тему в комментарии немецкому агентству DPA.

"Все производители легковых и грузовых автомобилей знают о приближении более строгих эконорм. Но они должны быть технически выполнимыми", — отметил он, добавив, что необходимо проявлять большую снисходительность к гибридам и уделять больше внимания водороду.

Кроме того, многие автопроизводители всерьез обеспокоены по поводу рабочих мест, которые могут быть потеряны в случае перехода на электромобили. При меньшем количестве подвижных частей производство электрокаров является менее трудоемким. Так, в La Plateforme Automobile (PFA), основной лоббистской группы Франции в автомобильной отрасли, считают, что страна может потерять более половины рабочих мест в автомобильной промышленности. Сейчас в этой отрасли занято около 190 тысяч человек. По данным PFA, к середине десятилетия Франции потребуются инвестиции в размере 17,5 млрд евро (21 млрд долларов США) для разработки аккумуляторов и зарядных станций.

Ранее рассказывалось о том, что Великобритания запретит продажу еще одного вида транспорта на бензине и дизеле.

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