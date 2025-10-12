Гараж зимой может разрушить вашу машину: что водители делают не так

Авто / © Фото из открытых источников

Известный автомобильный эксперт Скотти Килмер предупредил, что этой зимой водители рискуют повредить свои машины, оставляя их в теплых гаражах. По его словам, соль и песок, которыми посыпают дороги в холодное время года, могут прилипать к кузову и вызывать коррозию.

Об этом эксперт рассказал в своем видео на YouTube.

"Возможно, вам не захочется оставлять машину в гараже зимой. Соль, используемая для борьбы со льдом на дорогах, может испортить вашу машину, если вы поставите ее в отапливаемый гараж", - отметил Килмер.

Эксперт объяснил механизм разрушения: на морозе соль остается сухой и не вредит металлу. Но, попав в теплый гараж, она тает, образуя водный раствор, который быстро "ест" кузов и влечет за собой появление ржавчины.

Поэтому для минимизации коррозии Килмер рекомендует оставлять автомобиль на морозе, а не в теплом гараже, если он не планируется к немедленному использованию.

Автомобилисты в социальных сетях активно обсуждают эту проблему:

@davidclough3951: "У меня никогда не было гаража, мои машины все равно ржавеют через соль на дорогах".

@PickleJam08: "Ежедневная езда зимой и теплый гараж только ускоряют процесс ржавления".

@BabyBugBug: "Я всегда смываю соль после поездок и опрыскиваю днище антисолевым раствором - работает и машина в порядке".

В то же время, RAC отмечает, что гараж может защитить автомобиль от некоторых зимних погодных условий, особенно для классических моделей. Впрочем, эксперты рекомендуют дополнительно использовать осушитель воздуха и следить за влажностью в помещении.

"Хранение автомобиля в гараже помогает защитить его от непогоды, но следует принять дополнительные меры для предотвращения ржавчины", - советуют в RAC.