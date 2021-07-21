Geely начала продажи большого и одновременно дешевого кроссовера

Новинка построена на платформе Volvo.

Компания Geely вывела на рынок свой самый большой кроссовер — Xingyue L.

Своими габаритами новый китайский кроссовер можно сравнить с KIA Sorento и Santa Fe. При колесной базе в 2 845 мм он достигает 4 770 мм в длину и 1 895 мм в ширину, высота равна 1 689 мм. В основе этой модели лежит платформа от Volvo.

Geely Xingyue L оснащается турбированным 2,0-литровым двигателем с отдачей 218 л.с. в паре с "роботом" 7DCT или мощностью 238 л.с. в сочетании с классическим 8-диапазонным "автоматом" от японской компании Aisin. Привод — передний или полный.

В арсенале Geely Xingyue L значатся: система предохранения от столкновений, интеллектуальный круиз-контроль, камеры кругового видеообзора, цифровая панель приборов и два огромных экрана мультимедийного комплекса. Кроме того, кроссовер комплектуется кожаным салоном, трехзонным климат-контролем и панорамной крышей с люком.

Автомобиль уже появился в дилерских центрах Geely в Китае. Там кроссовер оценили в 22 850 долларов за базовый вариант, что является действительно неплохой суммой, учитывая комплектацию. Будет ли доступна новинка Geely на украинском рынке, пока неизвестно.

Ранее Geely представила бюджетного соперника Skoda Octavia.

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