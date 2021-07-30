General Motors отзовет почти 70 тысяч экземпляров популярного среди украинцев электромобиля

О его проблеме заговорили еще в конце 2020 года.

Американский концерн General Motors объявил об отзыве электромобилей Chevrolet Bolt.

Об этом сообщает Nau.

Отмечается, что причиной такого решения стало возможное возгорание. Предварительный отзыв этой модели объявили всего несколько дней назад.

На этот раз под сервисную кампанию попали 69 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt.

Впервые о том, что электромобиль Bolt может вспыхнуть, заговорили в конце 2020 года. Тогда эту проблему автопроизводитель решил через программное обновление. Но потом загорелся еще один Bolt, что стало определенным сигналом.

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Проблема возникла через производственную ошибку. Из-за нее пока пострадали два автомобиля. Пострадали ли люди — не сообщается. Сейчас General Motors вместе с поставщиком аккумуляторов компанией LG Chem проводят диагностику, чтобы выявить причину дефекта и пути его устранения.

Пока же владельцам Chevrolet Bolt 3 посоветовали не заряжать аккумулятор более 90%, не допускать глубокого разряда батареи (чтобы запас пробега был не менее 112 км), а также не заряжать автомобиль ночью, когда за ним никому присмотреть.

Добавим, что электромобиль Chevrolet Bolt обычно входит в тройку самых популярных "зеленых" машин в Украине по итогам месяца.

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