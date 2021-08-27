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General Motors создали революционный руль, который может изменить автомобильную индустрию

General Motors создали революционный руль, который может изменить автомобильную индустрию

General Motors

Устройство будет иметь экран, сенсорные кнопки и подсветку.

Компания General Motors Design опубликовала изображения концепта футуристического руля, который будет иметь большой сенсорный экран.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Устройство имеет прямоугольную форму. Его боковые стороны обтянуты кожей с белыми лентами, а еще там есть светодиодная подсветка, которая может работать как поворотники.

Вокруг экрана находятся сенсорные кнопки управления для перехода в меню, на главный экран, переключения режима движения и торможения. Также есть кнопка, похожая на джойстик, которая может работать как ускоритель.

Когда автомобиль будет в полностью автономном режиме на экране отображаются данные с датчиков, графика с важной информацией и, возможно, информационно-развлекательная система.

Когда водитель возьмет автомобиль под контроль, на экране начнется трансляция с фронтальной камеры, которой будет помогать технология дополненной реальности. Это означает, что водитель может смотреть только на руль, а не на лобовое стекло.

Пока такой руль нельзя будет использовать на серийных автомобилях. Надо, чтобы прошли годы испытаний и оценок, прежде чем устройство будет отвечать правилам безопасности и станет достаточно удобным для людей. Однако в будущем это может быть воплощенно в беспилотных автомобилях.

© General Motors
General Motors

Ранее сообщалось, что General Motors принял решение отказаться от производства кроссоверов.

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