General Motors заменит батареи в популярном электрокаре из-за риска возгорания

Это уже не первый отзыв Chevrolet Bolt.

General Motors начнет заменять все модули батарей в некоторых моделях Chevrolet Bolt из-за более, чем десятка возгораний электрокара за последний год.

Об этом сообщает сайт Electrek.

Впервые GM объявил об отзыве автомобилей в ноябре 2020 года и попросила владельцев машин заряжать их только до 90%. Затем он установил автоматическое ограничение на этой отметке.

В апреле этого года для электромобиля выпустили программное обеспечение, после которого аккумуляторы не должны были бы иметь проблем, но произошел новый пожар.

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В начале июля произошло еще два пожара, и GM признал, что их обновление не сработало, и приступил к второму отзыву модели. Владельцам авто посоветовали не парковаться в помещениях и не оставлять авто на зарядке без присмотра. 25 июля произошли еще два пожара, которые сейчас расследуются.

Наконец в GM сообщили, что с 23 августа заменят старые батареи в некоторых Bolt. Их владельцы получат гарантию на 8 лет и 160 934 км.

Приоритет для замены полного модуля будет у электрокаров, выпущенных в течение 2017-2019 годов, в которых может быть дефект в батареях, и у владельцев, которые часто полностью разряжают свои авто.

В GM отметили, что пошли на такой шаг, чтобы точно заменить все неисправные модули, которые затем проанализируют. В них попытаются найти дефекты и выяснить, можно ли разработать метод их обнаружения на месте.

Ранее сообщалось, что в начале мая General Motors отозвал почти 70 000 Chevrolet Bolt.

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