Гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander вызвал безумный ажиотаж на рынке

Спрос превышает месячный план в семь раз.
Недавно компания Mitsubishi объявила о старте "живых" продаж гибридного Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения в Японии.
Как сообщает пресс-служба производителя, ажиотаж к этому кроссоверу оказался просто безумным.
Модель с подзаряжаемой силовой установкой, безальтернативной для японского рынка, оказалась чрезвычайно популярной: со дня премьеры в конце октября заявки на покупку кроссовера оставили 6 915 человек, что примерно в семь раз превышает месячный план в тысячу клиентов.
В Mitsubishi рассказали и о предпочтениях покупателей в Японии. Так, 83 процента остановили выбор на семиместной версии Outlander, причем 76 процентов заказали максимальную комплектацию. Наиболее популярным цветом кузова стал белый: он понравился 44% клиентам. Двухцветный кузов выбрали 17 процентов, а черный – 12 процентов покупателей. Всего в гамме кроссовера 10 цветов, в то же время все три ходовых – платные.
Гибридный Outlander нового поколения сохранил установку на базе 2,4-литрового бензинового атмосферника и двух электромоторов. Суммарная отдача установки со сменой поколения выросла на 40 процентов, причем прибавили мощности все двигатели. Так, передний электромотор выдает 116 лошадиных сил (255 Нм крутящего момента), задний – 136 сил (195 Нм), а ДВС – 133 силы. Самая большая стала и батарея: емкость выросла с 13,8 до 20 киловатт-часов, что обеспечивает гибриду до 87 километров запаса хода на электротяге. Что касается стоимости, то стоит Mitsubishi Outlander PHEV 40 500 долларов.
На украинском рынке актуальная версия Mitsubishi Outlander предлагается по цене от 669 000 гривен (145-сильная модификация с двухлитровым двигателем и передним приводом). Самая дорогая версия кроссовера в Украине стоит 958 000 грн.
Ранее рассказывалось о том, что Mitsubishi официально представил новый Outlander, который появится в Украине.