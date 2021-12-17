Гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander вызвал безумный ажиотаж на рынке

Спрос превышает месячный план в семь раз.

Недавно компания Mitsubishi объявила о старте "живых" продаж гибридного Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения в Японии.

Как сообщает пресс-служба производителя, ажиотаж к этому кроссоверу оказался просто безумным.

Модель с подзаряжаемой силовой установкой, безальтернативной для японского рынка, оказалась чрезвычайно популярной: со дня премьеры в конце октября заявки на покупку кроссовера оставили 6 915 человек, что примерно в семь раз превышает месячный план в тысячу клиентов.

В Mitsubishi рассказали и о предпочтениях покупателей в Японии. Так, 83 процента остановили выбор на семиместной версии Outlander, причем 76 процентов заказали максимальную комплектацию. Наиболее популярным цветом кузова стал белый: он понравился 44% клиентам. Двухцветный кузов выбрали 17 процентов, а черный – 12 процентов покупателей. Всего в гамме кроссовера 10 цветов, в то же время все три ходовых – платные.

Гибридный Outlander нового поколения сохранил установку на базе 2,4-литрового бензинового атмосферника и двух электромоторов. Суммарная отдача установки со сменой поколения выросла на 40 процентов, причем прибавили мощности все двигатели. Так, передний электромотор выдает 116 лошадиных сил (255 Нм крутящего момента), задний – 136 сил (195 Нм), а ДВС – 133 силы. Самая большая стала и батарея: емкость выросла с 13,8 до 20 киловатт-часов, что обеспечивает гибриду до 87 километров запаса хода на электротяге. Что касается стоимости, то стоит Mitsubishi Outlander PHEV 40 500 долларов .

На украинском рынке актуальная версия Mitsubishi Outlander предлагается по цене от 669 000 гривен (145-сильная модификация с двухлитровым двигателем и передним приводом). Самая дорогая версия кроссовера в Украине стоит 958 000 грн.

Ранее рассказывалось о том, что Mitsubishi официально представил новый Outlander, который появится в Украине.