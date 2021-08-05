GM, Ford и Stellantis хотят значительно увеличить объемы продаж электрокаров к 2030 году — СМИ

GM, Ford и Stellantis хотят значительно увеличить объемы продаж электрокаров к 2030 году — СМИ

Авторынок ожидает серьезных изменений

General Motors, Ford и Stellantis планируют, что к 2030 году электрические автомобили будут составлять 40-50% их продаж.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что некоторые другие крупные автопроизводители поддержат такие стремления по продажам электрокаров. Это связано с тем, что в США Белый дом давит на компании, чтобы те поддержали свое добровольное обещание к 2030 году перевести на электромобили 40% продаж.

Ожидается, что сегодня, 5 августа, администрация президента США Джо Байдена проведет мероприятие, посвященное электрическим транспортным средствам и стандартам расхода топлива, на котором также будут руководители GM, Ford и Stellantis. Ожидается, что Белый дом предложит изменения к требованиям расхода топлива.

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"Когда я говорю, что электротранспорт — это будущее, я не шучу. Настраивайтесь на большие новости завтра", — написал Байден в своем Twitter в среду, 4 августа.

Три автопроизводителя и Белый дом отказались комментировать эту информацию.

Сейчас компании тратят десятки миллиардов долларов на ускорение электрификации, даже несмотря на то, что продажи электрокаров остаются небольшими.

В июне консалтинговая компания AlixPartners заявила, что инвестиции в электромобили к 2025 году могут составить 330 миллиардов долларов, что на 41% больше по сравнению с аналогичными пятилетними прогнозам инвестиций, опубликованным в прошлом году.

На данный момент электромобили составляют около 2% от общего объема мировых продаж автомобилей и составят около 24% от общих продаж к 2030 году, прогнозирует компания.

Ранее сообщалось, что три премиальных бренда Stellantis Lancia, Alfa Romeo и DS начнут выпускать электрические автомобили.

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