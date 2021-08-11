Грузовик Tesla может иметь такую же нагрузку, как дизельные аналоги

Грузовик Tesla может иметь такую же нагрузку, как дизельные аналоги

Это стало возможным благодаря развитию технологии аккумуляторов.

Полезная нагрузка Tesla Semi будет такой же высокой, как у дизельных грузовиков.

Об этом сообщает сайт InsideEVs со ссылкой на отчет компании за 2020 год.

Электрический грузовик сможет перевозить столько же веса, сколько может дизельная машина класса 8.

Tesla за последние годы достигла значительных успехов в технологии аккумуляторов, а регуляторы США и ЕС за этот период позволили делать электрические грузовики тяжелее. Эти два пункта позволили компании увеличить полезную нагрузку своей будущей новинки.

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В отчете Tesla указано, что в Европейском Союзе разрешается, чтобы электрические полуприцепы были на 2 тонны тяжелее дизельных эквивалентов, тогда как в США надбавка составляет 0,9 тонны.

Кроме того, ранее аналитики считали, что автопроизводителю придется устанавливать в Semi очень мощные и тяжелые аккумуляторы, чтобы он мог проезжать достаточное количество километров, что могло бы уменьшить полезную нагрузку.

Однако Tesla значительно развила технологию батарей за последние годы, сделав их более легкими и с большей плотностью энергии. Это позволило уменьшить вес грузовика и сделать возможной более высокую нагрузку.

«При полной загрузке Tesla Semi должна преодолевать более 800 км на одном заряде, что достигнутого благодаря аэродинамике и высокоэффективным двигателям», — говорится в отчете.

Там также сообщается, что сейчас разрабатывается сеть Megacharger, которую разместят на остановках грузовиков в США и Европе, где каждая Semi сможет зарядиться.

Ранее сообщалось, что массовое производство электрического грузовика Tesla Semi отложено еще на год.

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