Honda обновила популярный бюджетный хэтчбек: стоит от 22 900 долларов

Автомобиль доступен в нескольких версиях с различными двигателями и трансмиссиями.

В США вышел хэтчбек Honda Civic 2022 года, который стоит от 22 900 долларов.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Начальная версия Civic Hatchback LX имеет светодиодную подсветку и 16-дюймовые легкосплавные диски. Модель также оснащена автоматической системой климат-контроля, кнопкой зажигания и 7-дюймовой информационно-развлекательной системой с Android Auto и Apple CarPlay.

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Другие основные моменты являются достаточно простыми, но включают аудиосистему с четырьмя динамиками, электростеклоподъемники/замки и раскладное заднее сиденье.

Также есть большой набор систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, предупреждение о фронтовом столкновении и предупреждения о выезде из полосы движения, автоматические дальние лучи, систему помощи при удержании полосы движения, системы пробок и распознавания дорожных знаков.

В автомобиль установлен атмосферный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, который выдает 158 л.с. и 187 Нм крутящего момента. Он подключен к бесступенчатой трансмиссии, передающей питание на передние колеса.

carscoops.com

Кроме того, есть спортивный вариант Civic стоимостью 24 100 долларов США, который отличается черными акцентами и большими 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Еще в нем есть обтянутый кожей руль, спортивные педали и аудиосистема с восьми динамиков.

Модель доступна с шестиступенчатой механической коробкой передач или бесступенчатой коробкой передач. С последней машина поставляется с переключателем режимов езды, дистанционным запуском двигателя и ручками переключения передач.

Также есть еще более мощная версия EX-L стоимостью 26 600 долларов. Она работает только с бесступенчатой трансмиссией, но оснащена 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который развивает 180 л.с. и 240 Нм.

Модель имеет подогрев боковых зеркал, люк и 17-дюймовые легкосплавные диски. Также у нее есть двухзонная автоматическая система климат-контроля, информационная система слепых зоны, подсвеченные зеркала и кожаные передние сиденья с подогревом с восьмиступенчатым регулированием со стороны водителя.

carscoops.com

На первом месте в ассортименте расположен Civic Sport Touring стоимостью 29 400 долларов США, который оснащен двигателем с турбонаддувом и механической коробкой передач или бесступенчатой трансмиссией.

Его отличают светодиодные противотуманные фары, двойная выхлопная система и 18-дюймовые легкосплавные диски. Кроме того, есть стеклоочистители и боковые зеркала с подогревом со встроенными указателями поворота.

В салоне есть 10,2-дюймовая цифровая панель приборов, 9-дюймовая информационно-развлекательная система с GPS-навигацией и беспроводными Android Auto и Apple CarPlay.

Еще авто оснащено зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением, беспроводным зарядным устройством для смартфонов и премиальной аудиосистемой Bose с 12 динамиками. Еще есть датчики для парковки и обновленная информационная система слепых зон с монитором перекрестного движения.

Ранее сообщалось, что Honda показала обновленную версию седана за 8,5 тысячи долларов.

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