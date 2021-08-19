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Honda показала обновленную версию седана за 8,5 тысячи долларов

Honda показала обновленную версию седана за 8,5 тысячи долларов

Honda показала обновленную версию седана за 8,5 тысячи долларов

Модель доступна в трех комплектациях.

Компания Honda решила обновить бюджетный седан Amaze.

Об этом сообщает CarDekho.

Второе поколение бюджетного седана Honda Amaze дебютировало в 2018 году. Сейчас, три года спустя, пришло время планового рестайлинга, призванного повысить количество продаж. Интересно, что обновление вышло выборочным. Например, базовая версия дешевого седана осталась нетронутой, а другим модификациям повезло больше.

Теперь Honda предлагает Amaze в трех комплектациях — S, E, VX. Две последних получили другую решетку радиатора. Также седану достались светодиодные противотуманные фары и другая графика задних фонарей. На заднем бампере красуется декоративная накладка.

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Не обошлось и без изменений в салоне, но их там еще меньше. На передней панели и дверных картах — серебристый декор. Сюда же можно добавить новую обивку кресел и кожух механической коробки передач. В списке стандартного оборудования значатся пара подушек безопасности и задний парктроник, в топовой версии к этому добавились круиз-контроль и камера заднего вида.

Со стороны технической части ничего менять не стали. Honda Amaze по-прежнему предлагается с бензиновым 1,2-литровым атмосферным двигателем, выдающим 90 л.с. Второй агрегат 1,5-литровый турбированный дизель мощностью 80 или 100 л.с. Покупатели смогут выбирать между пятиступенчатой механической КПП и вариатором.

Honda Amaze — модель, предназначенная для индийского рынка. Здесь ценник седана начинается от 8 500 долларов за базовую версию. Топовая же оценена в 11 100 долларов. Такой бюджетный автомобиль точно не был бы лишним на рынке Украины.

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