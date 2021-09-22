Honda представила новое поколение бюджетного кроссовера с семью местами

Автомобиль будет стоить около 18 000 долларов и выйдет в начале 2022 года.
Honda представила второе поколение бюджетного компактного кроссовера BR-V.
Об этом сообщается на сайте компании.
Первое поколение модели вышло в 2015 году. Ее обновленная версия будет менее сложная и соответственно более доступная, чем известная HR-V. Кроме того, автомобиль будет иметь три ряда сидений, рассчитанных на семь человек.
Кроссовер стал гораздо безопаснее, чем раньше, благодаря использованию набора систем Honda Sensing, в которые входят помощник удержания полосы движения, торможение для предотвращения столкновения, адаптивный круиз-контроль и смягчение выезда с дороги.
В стандартной комплектации он содержит шесть подушек безопасности, автоматические фары дальнего света, мониторинг слепых зон и систему оповещения, которая сообщает водителю, когда автомобиль впереди останавливается и уезжает.
BR-V оснащен атмосферным 1,5-литровым бензиновым двигателем i-VTEC, который выдает 120 л.с. и 145 Нм крутящего момента. Мощность передается на передние колеса через новую и более эффективную бесступенчатую трансмиссию.
Новинка выйдет в январе 2022 года в Индонезии. Ожидается, что она будет стоить около 18 000 долларов.
Ранее сообщалось, что Honda обновила популярный бюджетный хэтчбек.