Honda представила пять новых электромобилей: что о них известно и когда они выйдут

Honda представила пять новых электромобилей: что о них известно и когда они выйдут

Первые два электрокара выйдут уже весной 2022 года.

Honda представила пять электрических электромобилей, которые предназначены для китайского рынка.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Всего в течение следующих пяти лет компания планирует выпустить в Китае десять электрокаров. Они станут частью линейки e:N Series, а первые две модели поступят в продажу следующей весной. Автопроизводитель также предусматривает экспорт некоторых из этих транспортных средств, но на данный момент нет никаких сведений об этом.

e:N Series получила слоган "Динамичность, интеллект и красота". Автомобили будут ездить на специальной архитектуре e:N и иметь уникальную философию дизайна. Honda не очень много рассказала о платформе, но отметила, что будет три разных версии архитектуры, которые позволяют устанавливать переднеприводные, заднеприводные и полноприводные конфигурации.

Honda.com

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Первые две будущие модели известны как e:NS1 и e:NP1, и, кажется, базируются на новом HR-V. Оба — это кроссоверы, имеющие схожий дизайн, который включает полностью закрытую решетку радиатора, тонкие фары и минималистичный интерьер.

Модели имеют цифровую панель приборов и большую информационно-развлекательную систему с портретной ориентацией. Поскольку дисплей очень большой, его разделили на три разные части. Нижняя зарезервирована для климат-контроля.

Honda.com

Honda подтвердила, что e:NS1 и e:NP1 будут иметь дальность хода 500 км. Электрокары также смогут разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за восемь секунд.

Также были представлены концепты e:N Coupe, e:N GT и e:N SUV. Все они имеют схожий дизайн, который подчеркивает четкие линии, стройные осветительные приборы и угловые поверхности. Ожидается, что их производственные модели выйдут в течение ближайших пяти лет.

Ранее сообщалось, что Honda представила новое поколение бюджетного кроссовера с семью местами.

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