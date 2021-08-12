Хотел очистить окружающую среду: в Канаде выписали два штрафа водителю, который вез сотни банок из-под пива на переработку

Хотел очистить окружающую среду: в Канаде выписали два штрафа водителю, который вез сотни банок из-под пива на переработку

Сначала работники полиции заподозрили его в употреблении алкоголя прямо за рулем.

В Канаде произошел весьма необычный инцидент с водителям Toyota Corolla.

Отмечается, что этот автомобиль привлек внимание полицейских в провинции, Онтарио, во время очередного рейда под названием RIDE (Reduce Impaired Driving Everywhere). Его основная цель — выявление нетрезвых водителей. Трудно представить реакцию сотрудников правоохранительных органов, когда они обнаружили на заднем сиденье сотни пустых банок из-под пива.

Причиной, по которой канадец решил транспортировать такое количество тары, полиция в своем Twitter дает намек на то, что человек мог везти банки на переработку. Сначала они вообще заподозрили его в употреблении алкоголя прямо за рулем, но выяснилось, что водитель трезв.

Несмотря на это и то, что он хотел очистить окружающую среду, ему выписали сразу два штрафа: один за перевозку незакрепленного груза, а второй, больший — за вождение с просроченным удостоверением. За первое нарушение канадцу пришлось заплатить 130 долларов, а за второе — около тысячи.

Интересно, что перед тем как отпустить оштрафованного водителя, "груз был закреплен". Каким образом удалось разместить сотни банок, чтобы они не мешали обзору, и тем более закрепить их, полиция не раскрывает.

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