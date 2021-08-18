Hyundai и KIA проведут масштабную отзывную кампанию автомобилей: какая причина и что это за модели

Hyundai и KIA проведут масштабную отзывную кампанию автомобилей: какая причина и что это за модели

Владельцев машин сообщат по почте в начале октября.

Компании Hyundai и KIA объявили о проведении масштабной отзывной кампании автомобилей.

Об этом сообщает The Epoch Times.

Так, мировые производители отправят в сервисные центры сразу 600 тысяч экземпляров машин. Речь идет о рынке США. Причиной такого решения автогигантов являются поврежденные задвижки багажника, что может помешать их открытию изнутри.

Отмечается, что отзыв распространяется на некоторые автомобили KIA Forte (2016-2018) и малолитражные автомобили KIA Rio (2018-2019). Также включены некоторые автомобили Hyundai Sonata 2017 и 2018 годов, гибриды Sonata (2016-2018), Hyundai Accent (2018-2020) и Hyundai Azera 2016 и 2017 годов.

Дилеры владельцам бесплатно заменят задвижки багажника. Владельцы KIA будут уведомлены по почте начиная с 5 октября. Владельцы Hyundai будут сообщены с 1 октября.

Ранее рассказывалось о том, что Hyundai проведет масштабную отзывную кампанию электромобилей на 900 млн долларов. На ремонт отправятся 82 тысячи экземпляров моделей Kona и Ioniq, которые были выпущены с ноября 2017 года по март 2020-го. Причиной такого решения называют высокую вероятность возгорания аккумуляторных батарей.

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