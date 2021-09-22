Hyundai начала продажи грузовой версии футуристического фургона: сколько он стоит

Модель получила современное и богатое оснащение.

Компания Hyundai вывела на рынок грузовую версию футуристического фургона Staria с приставкой "Load".

Об этом сообщает Motor1.

В марте компания Hyundai удивила мир моделью, которая вне всякого сомнения является самой необычной в гамме компании. Теперь к 11-местному минивэну Staria добавится грузовик с просторным багажным отделением. Сначала модификация поступит к австралийским заказчикам, а позже и на рынках других стран.

Отмечается, что Hyundai Staria-Load будет доступен в двух и семиместном исполнениях. Кроме разного числа сидений, Staria-Load предложат с двумя вариантами двери багажника — подъемной и двустворчатой. Для кузова есть два цвета: серебристый Shimmering Silver и кремово-белый Creamy White.

Футуристический фургон вышел заметно шире iLoad: в его багажнике умещается до 4 935 литров груза против 4 426 литров у предшественника. Кроме этого, конструкция грузового отсека новинки позволяет загрузить три европаллеты вместо двух в iLoad. Еще одно преимущество Staria — более современное и богатое оснащение. Уже в "базе" в список включены семь подушек безопасности, электронный стояночный тормоз, бесключевой доступ в салон с дистанционным управлением приводом окон, "мультимедийка" с Apple CarPlay и Android Auto, а также отсек для беспроводной зарядки гаджетов.

В движение фургон приводит безальтернативная дизельная "турбочетвsрка" VGT объемом 2,2 литра, работающий в паре с восьмидиапазонним автоматом. Отдача двигателя составляет 177 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента, привод — только передний. У минивэна Staria в гамме есть два более мощных варианта: 3,5-литровый V6, развивающий 240 сил, и "атмосферник" 3.5 на 272 силы. Однако для Staria-Load они недоступны, как и шестиступенчатая "механика" с полным приводом.

Двухместные фургоны на рынке Австралии стоят от 45 740 австралийских долларов (33 225 долларов США, 28 383 евро), тогда как пятиместные машины стоят от 48 240 австралийских долларов (35 041 долларов США, 29 908 евро). Эти дорогие версии будут доступны в последнем квартале этого года.

Добавим, что в Германии пассажирский минивэн Staria в топовой версии стоит 56 150 евро, а позже начнутся продажи машин в скромных комплектациях по цене ниже 40 тысяч евро. Будет ли коммерческий Staria-Load продаваться в Европе — пока неизвестно.

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