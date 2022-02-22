Их заказали два года назад: в США обнаружили стоянку с сотнями экземпляров нового внедорожника Ford, "взорвавшего" рынок продаж

Их заказали два года назад: в США обнаружили стоянку с сотнями экземпляров нового внедорожника Ford, "взорвавшего" рынок продаж

Они стоят под открытым небом.

На одной из стоянок завода в Мичигане (США) обнаружили сотни новых внедорожников – Ford Bronco.

Об этом сообщает Automotive News.

Внедорожники, заказанные в 2021 и даже в 2020 году, давно должны были доставить покупателям, однако сроки постоянно откладываются. Количество Bronco уже так велико, что их приходится хранить под открытым небом: как видно на фотографии, машины, покрытые снежными "шапками", стоят без чехлов.

На нем Ford Bronco выглядит полностью готовым к отправке. Но инсайдеры утверждают, что машины недоукомплектованы, поэтому их и не отправляют покупателям. Очевидцы рассказали, что периодически к ним подходят сотрудники завода и добавляют детали. Некоторые внедорожники загоняют в боксы, затем возвращают на место.

AutomotiveNews

Клиенты озабочены тем, что внедорожники стоят на открытом воздухе без какой-либо защиты. Так, Джейсон Уоллес, ранее живший в Мичигане, отметил, что зимы в штате бывают очень суровыми, что вряд ли пойдет на пользу состоянию автомобилей. Он заказал свой Bronco в июне прошлого года. Однако в компании отметили, что перед отправкой все машины проходят через руки контролеров отдела качества, поэтому никаких проблем не возникнет. К тому же, Ford пообещал разобраться с сотнями недоукомплектованных внедорожников в течение следующих 90 дней, но если ситуация с полупроводниками не ухудшится.

Дилеры, а позже и сам Ford, подтвердили, что задержка связана с перебоями в поставках микрочипов.

Большинство покупателей с пониманием относятся к проблемам, независимым от производителя, но удивляются, почему дилеры не раскрывают деталей поставок. Кроме этого, некоторые получают свои Bronco через месяцы, а другим приходится ждать годы.

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