Илон Маск просит работников Tesla перейти в режим "супер хардкора", чтобы справиться с поставками

Илон Маск просит работников Tesla перейти в режим "супер хардкора", чтобы справиться с поставками

Компания выпускала автомобили без некоторых компонентов, признался гендиректор.

Генеральный директор Tesla Маск попросил сотрудников перейти в режим "супер хардкора", чтобы справиться с поставками в третьем квартале.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, которое получили работники компании.

"В конце квартала на этот раз волна поставок является чрезвычайно высокой, поскольку мы страдали (как и вся промышленность) от чрезвычайно серьезного дефицита деталей", — написал Маск.

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Он сказал, что Tesla выпустила "много автомобилей без некоторых деталей, которые нужно было добавить позже". Также он добавил, что эта волна поставок будет крупнейшей в их истории.

Производитель электрокаров имел рекордные поставки автомобилей в течение апреля-июня. В июле гендиректор заявил, что рост производства в остальной части года будет зависеть от ситуации с дефицитом чипов, которая "остается достаточно серьезной".

Маск традиционно направляет работникам электронные письма в конце почти каждого квартала, призывая работников увеличить поставки, а иногда намекая на цели Tesla.

Ранее сообщалось, что Tesla вновь перенесла выпуск своей долгожданной модели.

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