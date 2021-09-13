Илон Маск просит работников Tesla перейти в режим "супер хардкора", чтобы справиться с поставками

Компания выпускала автомобили без некоторых компонентов, признался гендиректор.
Генеральный директор Tesla Маск попросил сотрудников перейти в режим "супер хардкора", чтобы справиться с поставками в третьем квартале.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, которое получили работники компании.
"В конце квартала на этот раз волна поставок является чрезвычайно высокой, поскольку мы страдали (как и вся промышленность) от чрезвычайно серьезного дефицита деталей", — написал Маск.
Он сказал, что Tesla выпустила "много автомобилей без некоторых деталей, которые нужно было добавить позже". Также он добавил, что эта волна поставок будет крупнейшей в их истории.
Производитель электрокаров имел рекордные поставки автомобилей в течение апреля-июня. В июле гендиректор заявил, что рост производства в остальной части года будет зависеть от ситуации с дефицитом чипов, которая "остается достаточно серьезной".
Маск традиционно направляет работникам электронные письма в конце почти каждого квартала, призывая работников увеличить поставки, а иногда намекая на цели Tesla.
Ранее сообщалось, что Tesla вновь перенесла выпуск своей долгожданной модели.