Илон Маск все видит: электромобиль Tesla помог "поймать" злостную правонарушительницу в Великобритании (видео)

Теперь ей придется уплатить немалый штраф.

Электромобиль Tesla Model 3 сумел поймать злоумышленницу в Великобритании.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как известно, в электрокаре есть режим безопасности под названием Sentry Mode. Он фиксирует на камере все происходящее вокруг автомобиля. Эта функция еще раз подтвердила свою эффективность рядом с торговым центром.

57-летняя женщина, видимо, взбешенная очень тесным соседством с Model 3, решила незаметно оставить 10-дюймовую царапину на борту электрокара. Однако она явно не подозревала, что машина оснащена бортовыми камерами.

На кадрах видно, как женщина подходит к своему автомобилю, якобы чтобы взять что-то с переднего сиденья. В это же время она левой рукой берет ключи и оставляет царапину на припаркованных рядом дверях Tesla Model 3.

Обнаружив повреждения, владелец Tesla проверил записи с камер, запечатлевших лицо женщины, а также ее Nissan Juke вместе с номерным знаком – последний кадр вырезали из попавшего в СМИ ролика. Все это помогло узнать и найти британку, которую, судя по всему, не устроила близость электрокара на парковке.

В результате ей придется выплатить хозяину Tesla Model 3 1,08 тысяч фунтов стерлингов (1 450 долларов, прим.) в качестве возмещения убытков. По данным Daily Mail, это первый случай в Великобритании, когда записи с камер электрокара были использованы в качестве доказательства вины.

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