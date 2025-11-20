Индивидуальные номерные знаки: на каких транспортных средствах можно установить

Номерные знаки / © Дрогобычский городской совет

В Украине владельцы транспортных средств могут заказать индивидуальные номерные знаки, чтобы персонализировать свой автомобиль. В то же время, порядок их изготовления и использования четко регламентирован законодательством.

Об этом рассказали в МВД.

На какие транспортные средства разрешено устанавливать ИНЗ

Согласно приказу МВД №174 от 11 марта 2016 года и постановлению Кабмина №1388 от 7 сентября 1998 года, индивидуальные номерные знаки можно устанавливать на:

легковые автомобили;

грузовые автомобили;

автобусы;

мотоциклы, мотороллеры и мопеды.

Такие знаки производятся по заказу владельца и содержат уникальную комбинацию букв, цифр или слов в соответствии с действующими требованиями.

На какие транспортные средства ИНЗ не устанавливаются

ИНЗ запрещается устанавливать на прицепы, полуприцепы, прицепы-дачи и другие прицепные транспортные средства. Ограничение предопределено техническими характеристиками номерных знаков и требованиями приказа МВД №166 от 2 марта 2021 года.

Основные правила использования ИНЗ

ИНЗ выдается на конкретное транспортное средство и закрепляется за собственником.

При смене владельца знак можно оставить за прежним владельцем.

Знак должен соответствовать стандартам размера, цвета, формата и не содержать недопустимых обозначений.

Код региона на ИНС должен соответствовать месту регистрации авто.

Хранить ИНЗ можно самостоятельно — платное хранение в сервисных центрах МВД не предусмотрено.

Как заказать индивидуальный номерной знак

ИНЗ можно заказать через Кабинет водителя или в сервисном центре МВД. Онлайн доступны проверка комбинации символов, оформление заявки и оплата.

Индивидуальный номерной знак имеет такую же юридическую силу, как стандартный государственный номер. Установление ИНС на транспортные средства, на которые закон не распространяется, считается нарушением.

