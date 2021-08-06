Индийцы анонсировали появление стильного электрогиперкара мощностью в тысячу "лошадей"

На разгон до первой "сотни" ему понадобится всего две секунды.

Индийская компания Mean Metal Motors (MMM) анонсировала проект электрического купе Azani.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Стартап MMM со штаб-квартирой в индийском Бангалоре пять лет назад объявил о разработке первого в стране суперкара, гибридного купе М-Zero. Тогда дело дошло только до макета и проект, пожалуй, забросили, потому что в этом году фирма решила поднять планку еще выше и отобрать пальму первенства у Vazirani Automotive.

Пока электрическое купе Azani — это лишь демонстрация высокого полета фантазии авторов проекта. Сбор гиперкаров этой модели планируют организовать на нескольких микрозаводах из готовых модулей, что в теории снизит стоимость машины в четыре раза, но позволит зарабатывать на каждой до двух раз больше, чем при традиционных методах производства.

Купе Azani получит комбинированную конструкцию, состоящую из пространственной алюминиевой рамы и карбонового монокока с интегрированной литий-ионной батареей. Кузовные панели для снижения веса будут изготовлены из полимерных материалов. Подвеска будет выполнена на двойных поперечных рычагах с адаптивными амортизаторами, а тормоза получат карбонно-керамические диски.

Заявленная мощность силовой установки — 1 000 лошадиных сил и 1 000 Нм крутящего момента. С таким набором Azani сможет разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за 2,1 с и показывает максимальную скорость в 354 км/ч.

Электромоторы, число которых не называется, будут "питаться" от батареи емкостью 120 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода в 523 километра. Обещаны дисплеи с дополненной реальностью, продвинутая система телематики, обновление ПО "по воздуху", сиденья, способны принимать форму тела водителя, а также современные системы безопасности: адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и автоторможение.

И хотя цены на Azani не называются, сайт компании сообщает, что MMM уже готова принимать предварительные заказы. Физическое представление Azani должно состояться зимой 2022 года.

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