Интернет-гигант Alibaba продает электрические пикапы за 2 тысячи долларов

Они очень похожи на Ford F-150.

Китайская компания Jiangsu Ruipaiying продает на Alibaba электрические пикапы.

Об этом сообщает Electrek.

Отмечается, этими моделями являются миниатюрные Changli CLZKC-009, которые имеют длину 3,5 метра, и могут принять на борт до 400 килограммов. Интересно, что стоимость этого транспортного средства оценивается в две тысячи долларов, а срок исполнения заказа составит 15 дней, передает Auto24.

Так, за эти деньги вы получите электростеклоподъемники, электрический обогреватель, откидной люк, камеру заднего вида и багажник на крыше, или же дополнительные фонари на крыше. В качестве дополнительных функций можно заказать кондиционер и маленький бензиновый генератор, который увеличит запас хода.

Из интересного, кроме выбора цвета, можно заказать и более причудливые виды персонализации. Например, на решетку радиатора можно нанести надпись "Explorer", намекая на одноименную модель Ford. А вот на борту по заказу можно поставить наклейку "Jeep". Абсурдность ситуации заключается в том, что оба объекта интеллектуальной собственности могут одновременно присутствовать на этой крохе.

electrek.co

В качестве силовой установки используется маленький электромоторчик мощностью 4 лошадиные силы. Он устанавливается на задней оси, соответственно машина имеет задний привод. Крутящий момент не сообщается. Максимальная скорость составляет 45 км/ч. Батарея емкостью 4,8 кВт/ч позволяет проезжать от 70 до 130 километров в зависимости от режима езды.

Ранее рассказывалось о том, что Alibaba представил две модели электрокаров с запасом хода в тысячу км.

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