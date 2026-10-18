Исключения из правил: кто в Европе имеет право ездить в автомобиле без ремня безопасности

Ремни безопасности / © УНИАН

Реклама

Европейское законодательство обязывает участников дорожного движения в автомобиле использовать ремни безопасности, хотя для некоторых водителей и пассажиров предусмотрены законные исключения. Пренебрежение этими требованиями или использование заглушек в новых автомобилях не только влечет за собой штрафы, но и создает риск вывода из строя систем безопасности в момент аварии.

Об этом пишет «24 Канал».

Реклама

Даже самый короткий путь до соседнего магазина без ремня безопасности может закончиться трагедией. Многие водители легкомысленно относятся к Правилам дорожного движения на знакомых улицах и забывают, что при резком торможении непристегнутый человек по инерции вылетает в руль или лобовое стекло.

Реклама

Пассажиры, сидящие сзади, также часто заблуждаются, считая задние сиденья абсолютно безопасными. В случае столкновения непристегнутый пассажир сзади не только сам получит травмы, но и нанесет серьезные повреждения тем, кто сидит впереди.

Некоторые водители пытаются обмануть систему звукового сигнала с помощью специальных заглушек в замке. Однако современные автомобили реагируют не только на замки, но и на датчики натяжителя. Использование обходных устройств часто вызывает сбой в системе или блокирует правильное срабатывание подушек безопасности.

Кто имеет право ездить без ремня безопасности

В каждой европейской стране существуют свои особенности в отношении исключений для участников дорожного движения. Как правило, ездить без пристегнутого ремня безопасности разрешено полицейским и спасателям при выполнении служебных обязанностей, а также инструкторам автошкол во время учебных заездов.

Во многих странах ЕС не пристегиваться могут таксисты с пассажирами в пределах города или люди ростом до 150 сантиметров. Отдельное право предоставляется по медицинским показаниям, но для этого водитель или пассажир должен обязательно иметь официальную справку от врача.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров