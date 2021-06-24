Рынок "зеленых" машин становиться все популярнее.

Исследователи сделали громкий прогноз относительно электромобилей.

Об этом сообщает AutomotiveNewsEurope.

Так, консалтинговая компания Ernst & Young (EY), используя средства прогнозирования на базе искусственного интеллекта, предсказала, что через 12 лет электромобили обойдут по продажам традиционные машины.

Отмечается, что сейчас речь идет только о ключевых рынках — Европе, США и Китае.

Согласно последним исследованиям, уже в 2028 году на рынке Европы будут доминировать электромобили. В Китае достигнут этого в 2033-м, а в США такая тенденция ожидается только к 2036 году. Более того, сообщается, что мировым лидером по продаже электротранспорта станет Европа, но продлится это до 2031 года, после чего инициативу подхватит Китай, который будет удерживать первенство в этом вопросе до 2050-го.

Также читайте Научный прорыв: изобретен способ заряжать электромобили за десять минут

Интересно, что до 2045 года, по оценкам экспертов, продажа "зеленого" транспорта в мире составит 99% от общего. После этого становится очень интересным вопрос — какие страны будут входить в оставленный один процент, и какой транспорт будет входить в это число.

Понятно, что эти показатели недостижимы без грамотной государственной поддержки, которая организована для производителей подобного рода транспорта если не повсеместно, то в большинстве развитых стран. Помимо прочего эта поддержка должна распространяться не столько на покупку электрокаров, сколько на формирование необходимой инфраструктуры. Кроме того, в Европе, а если конкретнее, то во Франции, Германии, Испании, Италии и Австрии, поддержка при покупке электротранспорта является частью программы борьбы с COVID-19.

Ранее исследования показали, что электромобили оказались гораздо экологичнее, чем авто с ДВС.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку