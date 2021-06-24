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Исследователи сделали громкий прогноз относительно электромобилей

Исследователи сделали громкий прогноз относительно электромобилей

Associated Press

Рынок "зеленых" машин становиться все популярнее.

Исследователи сделали громкий прогноз относительно электромобилей.

Об этом сообщает AutomotiveNewsEurope.

Так, консалтинговая компания Ernst & Young (EY), используя средства прогнозирования на базе искусственного интеллекта, предсказала, что через 12 лет электромобили обойдут по продажам традиционные машины.

Отмечается, что сейчас речь идет только о ключевых рынках — Европе, США и Китае.

Согласно последним исследованиям, уже в 2028 году на рынке Европы будут доминировать электромобили. В Китае достигнут этого в 2033-м, а в США такая тенденция ожидается только к 2036 году. Более того, сообщается, что мировым лидером по продаже электротранспорта станет Европа, но продлится это до 2031 года, после чего инициативу подхватит Китай, который будет удерживать первенство в этом вопросе до 2050-го.

Интересно, что до 2045 года, по оценкам экспертов, продажа "зеленого" транспорта в мире составит 99% от общего. После этого становится очень интересным вопрос — какие страны будут входить в оставленный один процент, и какой транспорт будет входить в это число.

Понятно, что эти показатели недостижимы без грамотной государственной поддержки, которая организована для производителей подобного рода транспорта если не повсеместно, то в большинстве развитых стран. Помимо прочего эта поддержка должна распространяться не столько на покупку электрокаров, сколько на формирование необходимой инфраструктуры. Кроме того, в Европе, а если конкретнее, то во Франции, Германии, Испании, Италии и Австрии, поддержка при покупке электротранспорта является частью программы борьбы с COVID-19.

Ранее исследования показали, что электромобили оказались гораздо экологичнее, чем авто с ДВС.