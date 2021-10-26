Исторический успех: электрокар впервые возглавил рейтинг самых популярных автомобилей в Европе

Эта модель разошлась в количестве более 24 тысяч экземпляров.

Определился самый популярный автомобиль на европейском рынке по итогам сентября 2021 года .

Так, по информации исследовательской компании JATO Dynamics, этой моделью впервые за всю историю наблюдения стал электрокар – Tesla Model 3. Кроме того, впервые рейтинг возглавила модель, выпущенная за пределами Европы.

Этот электромобиль в прошлом месяце разошелся в количестве 24 591 экземпляров , что на 58 процентов больше, чем в сентябре 2020 года, и на 42 процента – чем в сентябре 2019 года.

На втором месте – Renault Clio (18 264 машины в месяц, -3%), а "бронзу" взял хэтчбек Dacia Sandero (17 988, -3%), который был лидером в июле и августе. Многолетний бестселлер Volkswagen Golf оказался только на четвертом месте: 17 507 машин в сентябре. Замыкает топ-5 лидеров Fiat 500. Автомобиль разошелся в количестве 16 349 единиц (-3%). В "десятку" самых популярных моделей в Европе также вошли: Opel/Vauxhall Corsa (15 505 единиц авто, -41%), Peugeot 2008 (14 931 машин, -16%), Hyundai Tucson (14 088 экземпляров, +40%), Peugeot 208 (13 895 машин, -31%) и Renault Captur (13 715 единиц авто, -36%).

Tesla Model 3 не попала даже в десятку самых популярных машин в Европе по итогам девяти месяцев нынешнего года. В этом рейтинге первые три места достались Volkswagen Golf (176 061 автомобиль), Toyota Yaris (157 240) и Dacia Sandero (148 523).

О том, что европейский рынок быстро меняется, свидетельствуют и другие цифры статистики. Например, продано 221 500 подзаряжаемых электромобилей и гибридов (23% рынка), тогда как дизельных машин реализовано лишь 167 тысяч (17% спроса). Лишь год назад эти доли рынка составляли 12% и 27% соответственно, а сегмент бензиновых машин сократился с 59% до 57%. Разнообразные кроссоверы в сентябре заняли 46,5% европейского рынка.

Ранее рассказывалось о том, что Tesla зафиксировала рекордную квартальную прибыль.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку