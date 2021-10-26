Исторический успех: электрокар впервые возглавил рейтинг самых популярных автомобилей в Европе

Эта модель разошлась в количестве более 24 тысяч экземпляров.
Определился самый популярный автомобиль на европейском рынке по итогам сентября 2021 года.
Так, по информации исследовательской компании JATO Dynamics, этой моделью впервые за всю историю наблюдения стал электрокар – Tesla Model 3. Кроме того, впервые рейтинг возглавила модель, выпущенная за пределами Европы.
Этот электромобиль в прошлом месяце разошелся в количестве 24 591 экземпляров, что на 58 процентов больше, чем в сентябре 2020 года, и на 42 процента – чем в сентябре 2019 года.
На втором месте – Renault Clio (18 264 машины в месяц, -3%), а "бронзу" взял хэтчбек Dacia Sandero (17 988, -3%), который был лидером в июле и августе. Многолетний бестселлер Volkswagen Golf оказался только на четвертом месте: 17 507 машин в сентябре. Замыкает топ-5 лидеров Fiat 500. Автомобиль разошелся в количестве 16 349 единиц (-3%). В "десятку" самых популярных моделей в Европе также вошли: Opel/Vauxhall Corsa (15 505 единиц авто, -41%), Peugeot 2008 (14 931 машин, -16%), Hyundai Tucson (14 088 экземпляров, +40%), Peugeot 208 (13 895 машин, -31%) и Renault Captur (13 715 единиц авто, -36%).
Tesla Model 3 не попала даже в десятку самых популярных машин в Европе по итогам девяти месяцев нынешнего года. В этом рейтинге первые три места достались Volkswagen Golf (176 061 автомобиль), Toyota Yaris (157 240) и Dacia Sandero (148 523).
О том, что европейский рынок быстро меняется, свидетельствуют и другие цифры статистики. Например, продано 221 500 подзаряжаемых электромобилей и гибридов (23% рынка), тогда как дизельных машин реализовано лишь 167 тысяч (17% спроса). Лишь год назад эти доли рынка составляли 12% и 27% соответственно, а сегмент бензиновых машин сократился с 59% до 57%. Разнообразные кроссоверы в сентябре заняли 46,5% европейского рынка.
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