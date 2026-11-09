Из-за густого тумана возрастает опасность ДТП: какую ошибку нельзя допускать водителям

туман / © Pixabay

Реклама

Из-за густого тумана существенно ухудшилась видимость на дорогах. Водителей предостерегают об опасности аварий, а пассажиров предупреждают о возможных задержках транспорта и отмене авиарейсов.

Об этом сообщает LadBible.

Реклама

Как возникает густой туман

Синоптики советуют по возможности отложить поездки или закладывать больше времени на дорогу. Специалисты объясняют, что густой туман в это время года возникает из-за сочетания длинных ночей, слабого ветра и ясного неба.

Реклама

По словам метеорологины Ниам Мюррей, осенью и зимой ночи становятся длиннее, поэтому воздух охлаждается сильнее и формируется туман. Она объяснила, что для этого нужен легкий ветер, ясное небо и длительный период охлаждения. При морозной температуре такой туман может содержаться и на следующий день.

Как безопасно управлять в тумане

Эксперты по безопасности движения призывают водителей быть крайне внимательными на дорогах и учитывать ключевые правила управления в условиях густого тумана:

Ошибка с дальним светом. Включать дальний свет опасно, так как капли воды отражают лучи назад и создают эффект белой стены. Ехать нужно медленно, с ближним светом или противотуманными фарами, которые следует выключать сразу после развеивания тумана.

Обманный темп движения. Густой туман создает иллюзию вялотекущей езды, поэтому нужно постоянно следить за спидометром, чтобы не превысить безопасную скорость.

Дистанция до авто впереди. Ориентироваться на задние фонари впереди машины не стоит, ведь это создает обманчивое ощущение безопасности и приводит к несоблюдению дистанции.

Угроза гололедицы. Отдельную опасность представляет ледяной туман, когда микрокапли воды замерзают от контакта с асфальтом и мгновенно покрывают дорогу скользким льдом.

Напомним, на дорогах довольно часто можно заметить автомобили с лаконичным силуэтом рыбки на бампере, багажнике или стекле. Несмотря на распространенное предубеждение, этот знак не имеет никакого отношения к ярым рыбакам или морской тематике, а сами Правила дорожного движения о нем молчат.

Новости партнеров

Новости партнеров