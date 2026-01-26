Из-за холода авто не заводится: что на самом деле происходит с аккумулятором

Авто / © Фото из открытых источников

С наступлением сильных морозов украинские водители все чаще сталкиваются с проблемой разряженных аккумуляторов. Несмотря на распространенное мнение, что генератор быстро восстанавливает энергию после старта двигателя, в зимний период этот механизм работает неэффективно из-за физико-химических особенностей батарей.

Об этом сообщает издание Avtomob.

Холод блокирует химические процессы

Главной причиной проблем является загустение электролита в свинцово-кислотных аккумуляторах. При температуре -20 °C пусковой ток может упасть в три раза, а способность батареи принимать заряд от генератора почти исчезает, пока устройство не прогреется.

«Замерзшая батарея почти не воспринимает заряд от генератора, пока сама не прогреется. Типичный режим „завел — прогрев — 15 минут до работы“ создает идеальные условия для хронической недозарядки», — отмечают специалисты.

Мифы о быстрой подзарядке

Мастера СТО отмечают, что популярный совет «ехать столько минут, сколько градусов на улице» ошибочный. В действительности из-за сильных морозов аккумулятор начинает полноценно заряжаться только после 1,5–2 часов непрерывной работы двигателя. Именно столько времени нужно, чтобы подкапотное пространство прогрело батарею до рабочей температуры.

Из-за коротких дистанций израсходованный на запуск заряд не восстанавливается. Это приводит к сульфатации пластин и постепенному выходу аккумулятора из строя.

Как выбрать надежную батарею и сохранить ее ресурс

Важным индикатором качества аккумулятора является его вес. Эксперты советуют избегать облегченных бюджетных моделей, у которых слишком тонкие свинцовые пластины.

«Качественный аккумулятор на 60 ч должен весить 15–18 кг. Модели весом 10–12 кг — это экономия на материалах и риск быстрого замыкания после морозного запуска», — отмечают в Avtomob.

Чтобы избежать проблем утром, водителям рекомендуют:

Раз в неделю совершать длительную поездку («зарядную прогулку») продолжительностью более часа.

При критических морозах (ниже -20 °C) снимать аккумулятор и подзаряжать его в теплом помещении.

При покупке обращать внимание на вес устройства как показатель его долговечности.

